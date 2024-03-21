Лунный календарь стрижек на апрель 2024: лучшие дни радикальных изменений в прическе

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в апреле 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на апрель 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Весна приносит в себе желание обновлений, включая и смену прически. Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в апреле 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2024

Благоприятные дни для стрижки волос в апреле 2024 года: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29 и 30 число. Эти дни считаются наиболее подходящими для радикальных изменений в прическе.

Также достаточно хорошими для посещения парикмахера являются 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 и 20 апреля.

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Когда нельзя стричь волосы в апреле

Неблагоприятные даты для стрижки в апреле 2024 года: 4, 8, 9, 14, 23 и 25 апреля. Лучше отложить поход к парикмахеру на эти дни, чтобы избежать потенциальных проблем с волосами.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в апреле 2024

Относительно окрашивания волос, благоприятные дни включают: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 и 29 апреля. Хорошими также являются числа: 1, 9, 10, 11, 14, 25 и 30 апреля.

Избегайте покраски волос 4, 7, 8 и 15 апреля, чтобы исключить нежелательные последствия. Эти дни не рекомендуются для подкраски седины или кардинального изменения цвета.

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