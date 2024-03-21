В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 22 марта - приметы дня

Что можно делать 22 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды и потери счастья.

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Что нельзя делать 22 марта / фото: pixabay

22 марта церковь чтит память священномученика Василия. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был одним из знатных граждан Анкары. В те времена правил император Юлиан Отступник, который был язычником. Василий верил в Христа и из-за этого пострадал. Василия привели на суд перед проконсулом Сатурнином. Его подвергли жестким пыткам: его подвесили на дереве и строгали тело железными инструментами. Однако его тело оставалось невредимым.

После этого его отправили в Константинополь, где снова пытали. Василия тянули в разные стороны, вырезали ремни из его кожи, кололи раскаленными спицами, отправляли в раскаленную печь. Он смог все выдержать. После этого его отдали животным в амфитеатре в Кесарии Каппадокийской, там он и погиб. Родственники собрали мощи святого и похоронили. На месте гробницы Василия построили храм, который освятили в его честь.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 22 марта.

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Что можно делать 22 марта

В этот день нужно печь круглые хлебцы из пшеницы. С них нужно начинать любую трапезу. Предки верили, что тогда семье будет подарен счастливый и урожайный год.

В этот день нужно выйти на улицу ранним утром и встретить восход солнца. Считается, что если оно сходило в красных кругах, то будет большой урожай.

Что нельзя делать 22 марта

1. Нельзя 22 марта выносить мусор из дома. Предки верили, что это может навлечь на вас беду и отобрать счастье и богатство.

2. Нельзя 22 марта заниматься стиркой белых вещей. Считается, что в мокрые вещи может залезть нечисть, которая притянет болезнь.

3. Нельзя 22 марта ругаться, ссориться и злословить. Из-за этого скандалы затянутся на весь год.

Приметы 22 марта

Если в этот день в небе синие облака, то скоро будет теплая, но дождливая погода.

Если в этот день начал оттаивать муравейник, то лето будет долгим и жарким.

Если в этот день тепло и солнечно, то лето будет теплым.

Если в этот день птицы купаются в лужах, то будет потепление.

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