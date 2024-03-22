Будут серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 23 марта - приметы дня

Что можно делать 23 марта. Важные приметы и запреты, которые укрепят ваше здоровье.

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Что нельзя делать 23 марта / фото: pixabay

23 марта церковь чтит память святого Никона Сицилийского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Неаполе. Его отец был язычником, а мама - христианкой. Никон был воином, но после опасной ситуации на поле боя он решил принять христианство. После крещения он отказался от светской жизни и стал монахом. Он три года прожил в уединении на горе, где он получил откровение от ангела о том, что он должен стать епископом.

После этого епископ Феодор Неаполитанский назначил Никона епископом города Мирра. Он был активным проповедником и борцом против ересей. Во время гонений на христиан Никона арестовали и подвергли пыткам. Он не отрекся от веры, за что его казнили вместе с учениками. Их тела были выброшены на улицы.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 23 марта.

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Что можно делать 23 марта

В этот день нужно провести генеральную уборку в доме и выбросит все ненужные вещи. Это сможет выгнать из дома всю негативную энергетику и нечистую силу.

Этим вечером стоит устроить посиделки с мятным чаем. Предки верили, что это принесет счастье.

В этот день нужно молиться. У святого стоит попросить защиты от нечисти, укрепления веры и духа.

В этот день нужно хорошо искупаться. Это принесет здоровье.

Что нельзя делать 23 марта

1. Нельзя 23 марта перебирать крупу. Предки верили, что могут прийти разные невзгоды, особенно с финансами.

2. Нельзя 23 марта показывать чужому человеку открытый кошелек. Считается, что это приведет к бедности.

3. Нельзя 23 марта обманывать людей. Это может вызвать несчастье.

4. Нельзя 23 марта девушкам стричь ногти и волосы. Предки верили, что из-за этого они не найдут жениха.

Приметы 23 марта

Если в этот день течет много сока из берез, то лето будет дождливым.

Если в этот день белка прыгает по веткам, то будет тепло.

Если в этот день слышно гром, то лето будет дождливым.

Если в этот день кошки спрятались под одеяло, то будет похолодание.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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