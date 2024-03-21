Церковный праздник 22 марта: что запрещено делать на День сорока святых

22 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день священномученика Василия, пресвитера Анкирского и День сорока святых.
Какой праздник 22 марта
В Украине и мире 22 марта отмечают такие праздники:
- Всемирный день водных ресурсов
- День Балтийского моря
- День таксиста
- День сорока святых
Церковный праздник 22 марта
По новому церковному календарю, 22 марта в Украине отмечают день священномученика Василия. Известно, что он был пресвитером в Анкире Галатийской. Он призывал свою последователей твердо держаться Православия, за что и был лишен сана священника местным арианским собором. Однако, на Палестинском Соборе епископы восстановили его в сане пресвитера.
Святой до последнего остался непоколебимым в вере, общался с людьми и за это снова претерпел мучения. Император Юлиан Отступник приказал вырезать ремни из кожи на спине святого Василия. Он бесстрашно перенес это издевательство. Когда же святого начали жечь и колоть раскаленными прутьями, он в муках упал на землю и громко молился ко Господу.
Умер он 29 июня 362 года, а чествование его памяти перенесли на 22 марта, из-за поминовения праздника святых апостолов Петра и Павла.
День сорока святых
В церковном календаре праздник 22 марта имеет названия День Великомучеников Севастийских, День Сорока мучеников, Сорок Святых, или Вень Всех Святых.
История начинается около 320 года, когда правил римский император Лициний - язычник и жестокий ненавистник христиан. В то время 40 лучших воинов римского легиона вблизи города Севастия отказались отречься от христианства и погибли мученической смертью на Севастийском озере.
В День Сорока святых православные идут в церковь, ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 22 марта
- В народе считают, что в этот день нельзя делать тяжелый труд и заниматься уборкой дома.
- Стоит отказаться употреблять мясо, рыбу, яйца на весь период Великого поста.
- Категорически нельзя стирать, шить, вязать или ремонтировать.
- В День сорока святых запрещено давать деньги взаймы.
Именины 22 марта
22 марта День Ангела отмечают обладатели таких имен как Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.
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