Церковный праздник 22 марта: что запрещено делать на День сорока святых

Главред расскажет, какой религиозный праздник 22 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Какой праздник 22 марта / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

22 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день священномученика Василия, пресвитера Анкирского и День сорока святых.

Какой праздник 22 марта

В Украине и мире 22 марта отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день водных ресурсов

День Балтийского моря

День таксиста

День сорока святых

Церковный праздник 22 марта

По новому церковному календарю, 22 марта в Украине отмечают день священномученика Василия. Известно, что он был пресвитером в Анкире Галатийской. Он призывал свою последователей твердо держаться Православия, за что и был лишен сана священника местным арианским собором. Однако, на Палестинском Соборе епископы восстановили его в сане пресвитера.

Святой до последнего остался непоколебимым в вере, общался с людьми и за это снова претерпел мучения. Император Юлиан Отступник приказал вырезать ремни из кожи на спине святого Василия. Он бесстрашно перенес это издевательство. Когда же святого начали жечь и колоть раскаленными прутьями, он в муках упал на землю и громко молился ко Господу.

Умер он 29 июня 362 года, а чествование его памяти перенесли на 22 марта, из-за поминовения праздника святых апостолов Петра и Павла.

День сорока святых

В церковном календаре праздник 22 марта имеет названия День Великомучеников Севастийских, День Сорока мучеников, Сорок Святых, или Вень Всех Святых.

История начинается около 320 года, когда правил римский император Лициний - язычник и жестокий ненавистник христиан. В то время 40 лучших воинов римского легиона вблизи города Севастия отказались отречься от христианства и погибли мученической смертью на Севастийском озере.

В День Сорока святых православные идут в церковь, ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 22 марта

В народе считают, что в этот день нельзя делать тяжелый труд и заниматься уборкой дома.

Стоит отказаться употреблять мясо, рыбу, яйца на весь период Великого поста.

Категорически нельзя стирать, шить, вязать или ремонтировать.

В День сорока святых запрещено давать деньги взаймы.

Именины 22 марта

22 марта День Ангела отмечают обладатели таких имен как Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

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