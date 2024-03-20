Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова

21 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день святого преподобного Иакова.
Какой праздник 21 марта
В Украине и мире 21 марта отмечают такие праздники:
- Всемирный день домашнего хозяйства
- Всемирный день поэзии
- Международный день человека с синдромом Дауна
- Международный день кукольника
Церковный праздник 21 марта
По новому церковному календарю, 21 марта в Украине отмечают преподобного Иакова, епископа Катанского. О святом Иакове известно немного из разных писаний. Он с юных лет полюбил постническую жизнь, стал монахом и смирял плоть свою, постом и молитвой. Преподобный Иаков писал Божественные книги. В годы же иконоборцев претерпел много горя: гонения, изгнания, неописуемые беды, голод и жажду, и многое другое. В тех муках и в лютом томлении отдал свою блаженную душу в руки Бога.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 21 марта
- В этот день не стоит поливать растения в доме, ведь это может спровоцировать проблемы в семье.
- Нельзя в этот день "бить баклуши" и сплетничать о других людях.
- В народе считают, что в этот день нельзя рубить деревья в саду и обрезать их ветви, ведь так "раны" будут долго заживать на них.
- Не рекомендуется пересаживать растения, существует риск, что они не приживутся.
Именины 21 марта
21 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
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