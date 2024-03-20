Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова

Главред расскажет, какой религиозный праздник 21 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник 21 марта / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, blagovist.church

21 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день святого преподобного Иакова.

Какой праздник 21 марта

В Украине и мире 21 марта отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день домашнего хозяйства

Всемирный день поэзии

Международный день человека с синдромом Дауна

Международный день кукольника

Церковный праздник 21 марта

По новому церковному календарю, 21 марта в Украине отмечают преподобного Иакова, епископа Катанского. О святом Иакове известно немного из разных писаний. Он с юных лет полюбил постническую жизнь, стал монахом и смирял плоть свою, постом и молитвой. Преподобный Иаков писал Божественные книги. В годы же иконоборцев претерпел много горя: гонения, изгнания, неописуемые беды, голод и жажду, и многое другое. В тех муках и в лютом томлении отдал свою блаженную душу в руки Бога.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 21 марта

В этот день не стоит поливать растения в доме, ведь это может спровоцировать проблемы в семье.

Нельзя в этот день "бить баклуши" и сплетничать о других людях.

В народе считают, что в этот день нельзя рубить деревья в саду и обрезать их ветви, ведь так "раны" будут долго заживать на них.

Не рекомендуется пересаживать растения, существует риск, что они не приживутся.

Именины 21 марта

21 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

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