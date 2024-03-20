УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова

Юлия Закрепа
20 марта 2024, 19:58
Главред расскажет, какой религиозный праздник 21 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.
Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова
Какой церковный праздник 21 марта / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, blagovist.church

21 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день святого преподобного Иакова.

Какой праздник 21 марта

В Украине и мире 21 марта отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день домашнего хозяйства
  • Всемирный день поэзии
  • Международный день человека с синдромом Дауна
  • Международный день кукольника

Церковный праздник 21 марта

По новому церковному календарю, 21 марта в Украине отмечают преподобного Иакова, епископа Катанского. О святом Иакове известно немного из разных писаний. Он с юных лет полюбил постническую жизнь, стал монахом и смирял плоть свою, постом и молитвой. Преподобный Иаков писал Божественные книги. В годы же иконоборцев претерпел много горя: гонения, изгнания, неописуемые беды, голод и жажду, и многое другое. В тех муках и в лютом томлении отдал свою блаженную душу в руки Бога.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 21 марта

  • В этот день не стоит поливать растения в доме, ведь это может спровоцировать проблемы в семье.
  • Нельзя в этот день "бить баклуши" и сплетничать о других людях.
  • В народе считают, что в этот день нельзя рубить деревья в саду и обрезать их ветви, ведь так "раны" будут долго заживать на них.
  • Не рекомендуется пересаживать растения, существует риск, что они не приживутся.

Именины 21 марта

21 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте

Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте

21:08 Украина
Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

20:40 Мир
Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

19:40 Политика
Все главные новости

Популярное

«Чудесные»: Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой 22580

"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара 10421

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара

Макрону что-то известно : журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой 6951

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой

Был агентом ФСБ : Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме 5504

"Был агентом ФСБ": Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме

Последние новости

21:42

Это очень больно: Катерина Тышкевич показала последствия сепсиса на теле

21:08

Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте

20:40

Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

20:31

"Тайна, которую все знают": в МИД Польши намекнули, что в Украине есть западные военные

19:58

Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова

РФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – КущРФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – Кущ
19:45

Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушкуВидео

19:40

Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

19:36

Будет очень сильный туман и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:29

"Война – это всегда поражение": Папа Римский склоняет Украину к переговорам с РФ

Реклама
19:13

"Родные горюют! Невыразимая потеря": в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым

19:10

Какой главный вызов Украины после войнымнение

18:50

Никакого "прилета" не было: в Молдове сделали заявление по взрыву в Приднестровье

18:43

После скандала: Стас Михайлов промямлил ответ Пугачевой

18:38

Можно привлечь сумасшедшее состояние: какие 5 знаков зодиака ждет сюрприз в лунное затмение

18:35

"Нас интересует скорость": Шмыгаль признался, когда Украина получит 800 тыс. снарядов

18:11

"Смертельная опасность": какие растения в вашем саду опасны для животных

18:09

Получение медицинских данных Кейт Миддлтон: лондонская клиника начала расследование

18:07

Как быстро почистить расческу от грязи: девушка показала лайфхак

17:58

Взрывы в Белгороде и Курске: журналист предвидит появление в РФ своих "ЛДНР"Видео

17:51

Яркое видео: сын Андрея Шевченко впервые вышел играть за сборную УкраиныВидео

Реклама
17:42

Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

17:41

Россияне провели провальные штурмы и отступили: ВСУ "покрошили" врага на юге

17:00

Холоденко назвала главную черту советского человека: в чем отличие от европейца

16:57

"Бросают "мясные штурмы": в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем

16:51

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

16:50

Бесподобна шикарная закуска за 3 минуты: легче рецепта не найтиВидео

16:31

Ракеты с ударом более 640 км и аналог NASAMS: в WP узнали о производстве Украины

16:25

Гороскоп на завтра 21 марта: Весы получат важное письмо, Раки - повышение

16:16

"Наш голос и душа": как сейчас выглядит 94-летняя Лина Костенко

15:58

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ

15:50

Что делать, если в муке завелись жучки: 3 шага помогут от них избавиться

15:41

Деми Мур показала новое фото Брюса Уиллиса, который ее не узнает

15:40

Настоящие украинские пампушки с заварным кремом: известный повар показал рецепт

15:30

Ситуация на фронте значительно обострилась: в Нацгвардии раскрыли тактику врага

15:24

Ситуация в Украине под угрозой: в США предупредили об опасности

15:01

Большая разница: чем отличается чашка от кружки

14:53

Дмитрий Нагиев покинул РФ: причина

14:50

Звезда "Зозуль" искренне призналась как роль в сериале изменила ее жизнь

14:32

56-летняя Николь Кидман показала "железное" и мускулистое тело

14:28

"Звездный статус сыграл": экс-побратим Козловского раскрыл правду про его службу

Реклама
14:00

"Красные линии" в использовании F-16: в Пентагоне предостерегли Украину

13:59

Комнатные растения зазеленеют с новой силой: эксперт поделилась секретом полива

13:49

В Харькове огромный пожар после "прилета": есть погибшие, под завалами могут быть людиФото

13:34

В Польше заблокировали движение автобусов на одном из пунктов пропуска: что известно

13:19

"Забрали на скорой в реанимацию": отец Скрябина впервые рассказал о причине смерти его жены

13:13

Как понять какой характер у кошки: на что укажет форма подушечки на лапках

13:03

В Украине ударит +17 градусов: синоптик назвала дату повышения температуры

13:00

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркойВидео

12:59

Польша временно закроет границу с Украиной для транзита агропродукции - СМИ

12:56

Пора доставать секатор: когда и как обрезать персик веснойВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять