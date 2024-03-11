Почему нельзя надевать свадебное платье незамужней девушке: о чем предупреждает примета

Согласно древней примете, нарушение такого правила может принести девушке серьезные неприятности.

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Почему нельзя надевать свадебное платье незамужней девушке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Свадьба является одним из важнейших событий в жизни каждого человека, именно поэтому вокруг этого праздника родилось много примет и поверий. Часть таких примет касается одного из важнейших атрибутов этого праздника – свадебного платья. В частности, считалось, что жених не должен видеть невесту в свадебном платье до самой церемонии. Именно поэтому невесте и жениху в день свадьбы не разрешалось одеваться вместе.

Одна из известных примет говорит о том, что нельзя надевать свадебное платье незамужней девушке просто так. Конечно, речь не идет о примерке платья невестой перед покупкой – в этом случае как раз нужно его мерить, чтобы выбрать точно то, которое идеально подойдет. Речь идет о том, что не стоит примерять свадебное платье девушке, у которой свадьба пока не намечается.

В первую очередь, согласно примете, не стоит мерить платье, которое уже кто-то носил. Например, одежду, в которой выходила замуж прабабушка, бабушка, подруга или тем более незнакомый человек.

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Дело в том, что свадебное платье впитывает в себя энергетику другого человека. И если потом незамужняя девушка будет мерить такое платье, то эта энергетика может перейти на нее.

Поэтому считается, что безопасно мерить свадебное платье, только если девушка, которая в нем вышла замуж, счастлива в браке. Если речь идет о свадебной одежде, например, вашей прабабушки или бабушки, то можно ее мерить, только если она прожила долгую и счастливую семейную жизнь.

При этом считается, что можно брать свадебное платье напрокат, ведь оно недолго находилось в собственности каждого, кто им пользовался, поэтому не успело накопить в себе много чужой энергетики. Однако его при этом всё равно стоит отдавать в химчистку.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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