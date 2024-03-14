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Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: приметы и главные запреты

Сергей Кущ
14 марта 2024, 13:56
Празднование Вербного воскресенья всегда проводится за неделю до Пасхи.
Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине
Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху, а это значит, что приближается Вербное воскресенье и Вербная неделя.

Когда Вербное воскресенье в 2024 году?

Празднование Вербного воскресенья всегда проводится за неделю до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 5 мая. Следовательно, Вербное воскресенье наступит28 апреля. В этот день прихожане посещают церкви, чтобы освятить ивовые ветки.

Что нужно делать на Вербное воскресенье?

В этот день люди идут в храмы для участия в богослужениях и освящения вербных ветвей. Верующие приносят с собой вербные ветви или покупают их в церкви, а затем они освящаются священником. Освященные вербные ветви затем бережно сохраняются дома.

видео дня

Во многих местах проводятся праздничные мероприятия, такие как театрализованные представления, праздничные ярмарки или праздничные прогулки.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье?

В этот день рекомендуется воздерживаться от физических нагрузок - отдохните, отказавшись от уборки, готовки, стирки и даже расчесывания.

Фермерам не рекомендуется выпускать домашний скот на пастбища в этот день, так как это может привести к болезням у животных. Следует избегать ссор, скандалов и ругани, стараясь не устраивать громкие вечеринки или чрезмерные развлечения.

Важно соблюдать правила Великого поста: если вы планируете праздничный ужин, убедитесь, что на столе будут только постные блюда. Есть одно исключение: в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу.

Вербное воскресенье приметы

  • Если на Вербное воскресенье идет дождь, ожидается урожайный год.
  • Расцвет ивы в Вербное воскресенье сулит удачу в году.
  • Солнечная погода в Вербное воскресенье обещает успешный год.
  • Если вечером слышен крик чибиса, следует ожидать ясную погоду.
  • Низколетящие стайки чибисов предвещают отсутствие дождей в ближайшее время.
  • Крик птиц во время полета предвещает засушливое лето.
  • Утренний иней и туман обещают урожайный год.

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