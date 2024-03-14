Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: приметы и главные запреты

Празднование Вербного воскресенья всегда проводится за неделю до Пасхи.

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Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху, а это значит, что приближается Вербное воскресенье и Вербная неделя.

Когда Вербное воскресенье в 2024 году?

Празднование Вербного воскресенья всегда проводится за неделю до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 5 мая. Следовательно, Вербное воскресенье наступит28 апреля. В этот день прихожане посещают церкви, чтобы освятить ивовые ветки.

Что нужно делать на Вербное воскресенье?

В этот день люди идут в храмы для участия в богослужениях и освящения вербных ветвей. Верующие приносят с собой вербные ветви или покупают их в церкви, а затем они освящаются священником. Освященные вербные ветви затем бережно сохраняются дома.

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Во многих местах проводятся праздничные мероприятия, такие как театрализованные представления, праздничные ярмарки или праздничные прогулки.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье?

В этот день рекомендуется воздерживаться от физических нагрузок - отдохните, отказавшись от уборки, готовки, стирки и даже расчесывания.

Фермерам не рекомендуется выпускать домашний скот на пастбища в этот день, так как это может привести к болезням у животных. Следует избегать ссор, скандалов и ругани, стараясь не устраивать громкие вечеринки или чрезмерные развлечения.

Важно соблюдать правила Великого поста: если вы планируете праздничный ужин, убедитесь, что на столе будут только постные блюда. Есть одно исключение: в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу.

Вербное воскресенье приметы

Если на Вербное воскресенье идет дождь, ожидается урожайный год.

Расцвет ивы в Вербное воскресенье сулит удачу в году.

Солнечная погода в Вербное воскресенье обещает успешный год.

Если вечером слышен крик чибиса, следует ожидать ясную погоду.

Низколетящие стайки чибисов предвещают отсутствие дождей в ближайшее время.

Крик птиц во время полета предвещает засушливое лето.

Утренний иней и туман обещают урожайный год.

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