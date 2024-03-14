Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: приметы и главные запреты

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху, а это значит, что приближается Вербное воскресенье и Вербная неделя.
Когда Вербное воскресенье в 2024 году?
Празднование Вербного воскресенья всегда проводится за неделю до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 5 мая. Следовательно, Вербное воскресенье наступит28 апреля. В этот день прихожане посещают церкви, чтобы освятить ивовые ветки.
Что нужно делать на Вербное воскресенье?
В этот день люди идут в храмы для участия в богослужениях и освящения вербных ветвей. Верующие приносят с собой вербные ветви или покупают их в церкви, а затем они освящаются священником. Освященные вербные ветви затем бережно сохраняются дома.
Во многих местах проводятся праздничные мероприятия, такие как театрализованные представления, праздничные ярмарки или праздничные прогулки.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье?
В этот день рекомендуется воздерживаться от физических нагрузок - отдохните, отказавшись от уборки, готовки, стирки и даже расчесывания.
Фермерам не рекомендуется выпускать домашний скот на пастбища в этот день, так как это может привести к болезням у животных. Следует избегать ссор, скандалов и ругани, стараясь не устраивать громкие вечеринки или чрезмерные развлечения.
Важно соблюдать правила Великого поста: если вы планируете праздничный ужин, убедитесь, что на столе будут только постные блюда. Есть одно исключение: в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу.
Вербное воскресенье приметы
- Если на Вербное воскресенье идет дождь, ожидается урожайный год.
- Расцвет ивы в Вербное воскресенье сулит удачу в году.
- Солнечная погода в Вербное воскресенье обещает успешный год.
- Если вечером слышен крик чибиса, следует ожидать ясную погоду.
- Низколетящие стайки чибисов предвещают отсутствие дождей в ближайшее время.
- Крик птиц во время полета предвещает засушливое лето.
- Утренний иней и туман обещают урожайный год.
Вам может быть интересно:
- Когда Великий пост в 2024 году: что можно, а что нельзя есть до Пасхи
- Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой
- Когда Прощеное воскресенье в 2024 году: что нужно и запрещено делать в этот день