Церковный праздник 19 марта: почему сегодня нельзя выходить на огород и в сад

19 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 19 марта отмечают несколько праздников:
День клиентавидео дня
День плотника
Международный день ремесленников и ремесленниц
Международная неделя вежливости на дороге
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
16 марта почитают память мучеников Хрисанфа и Дарии. Хрисанф происходил из языческой семьи, однако, скрыто исповедовал христианство. В результате этого он был вынужден вступить в брак со жрицей по имени Дария.
Однако обоих охватило христианство. Они вместе вели благочестивую жизнь, отказываясь от плотских удовольствий. Римские власти подвергли их пыткам и казнили их жестокой смертью.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
ругаться и ссориться;
сплетничать;
заниматься тяжелым физическим трудом;
заниматься грязной работой.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 16 марта празднуют Аркадий, Константин, Федор.
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