Церковный праздник 19 марта: почему сегодня нельзя выходить на огород и в сад

Мы расскажем, какой праздник 19 марта и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 19 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

19 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 19 марта отмечают несколько праздников:

День клиента видео дня

День плотника

Международный день ремесленников и ремесленниц

Международная неделя вежливости на дороге

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

16 марта почитают память мучеников Хрисанфа и Дарии. Хрисанф происходил из языческой семьи, однако, скрыто исповедовал христианство. В результате этого он был вынужден вступить в брак со жрицей по имени Дария.

Однако обоих охватило христианство. Они вместе вели благочестивую жизнь, отказываясь от плотских удовольствий. Римские власти подвергли их пыткам и казнили их жестокой смертью.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

ругаться и ссориться;

сплетничать;

заниматься тяжелым физическим трудом;

заниматься грязной работой.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 16 марта празднуют Аркадий, Константин, Федор.

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