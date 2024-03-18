Кого нельзя звать в дом 18 марта, чтобы не потерять счастье - приметы дня

Что нельзя делать 18 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от невзгод.

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Что нельзя делать 18 марта / фото: pexels

18 марта церковь чтит память преподобного Кирилла Иерусалимского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. С детства Кирилл изучал Священное Писание и светские науки. Он был пресвитером Иерусалимской церкви, а впоследствии занял епископский престол. В те времена Иерусалим находился в подчинении митрополита Кесарийского, что не нравилось Кириллу из-за арианской ереси.

В 351 году святому явился на небе крест Господень. Сияние этого креста превосходило свет солнечных лучей. Он считал это пророческим знаком. Жители Иерусалима были охвачены страхом и они спешили в церковь, чтобы воздать славу Христу. Святой Кирилл был известен своим талантом проповедника и преданностью православному учению.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 18 марта.

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Что можно делать 18 марта

В этот день следует следить за аистами. Предки верили, если аисты свили гнездо у кого-то во дворе, то эта семья будет счастливой.

В этот день следует позаботиться о собственном ментальном здоровье. Можно провести время наедине с собой, заняться медитацией.

В этот день нужно поставить миску с молоком, кусок пирога или хлеба, а также конфеты. Такими лакомствами пытались задобрить духа дома, чтобы в доме был достаток и счастье.

Что нельзя делать 18 марта

1. Нельзя 18 марта давать соль или хлеб в долг. Предки верили, что так можно отдать свою судьбу.

2. Нельзя 18 марта стричь волосы и ногти женщинам. Считается, что из-за этого можно привлечь проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 18 марта ходить в гости и приглашать других людей. Иначе можно потерять свое счастье.

Приметы 18 марта

Если в этот день птицы роют землю, то погода будет теплой.

Если в этот день платы садятся на деревья, то будут морозы.

Если в этот день сухо и ясно, то лето будет засушливым.

Если в этот день солнечно, но холодно, то в начале апреля будет прохладно.

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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