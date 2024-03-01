Как узнать характер по форме ногтей: маникюр расскажет все о человеке

Форма ногтей может рассказать о чертах характера человека, его сильных и слабых сторонах.

https://glavred.info/life/kak-uznat-harakter-po-forme-nogtey-manikyur-rasskazhet-vse-o-cheloveke-10546250.html Ссылка скопирована

Что говорит форма ногтей о человеке / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Каждый человек особенный, имеет свои сильные и слабые стороны не только внешние, но и связанные с характером. Многие люди могут быть настоящей загадкой, скрывая свои чувства и эмоции за различными масками. Однако рассказать об их настоящем внутреннем мире может само тело и даже маникюр.

Вы можете даже не догадываться о том, что ваши ногти могут рассказать о том, какой вы человек. Самые распространенные формы ногтей: квадратная, острая, миндалевидная, круглая.

Как узнать характер по форме ногтей?

Острая форма. Такие ногти могут говорить о человеке как о смелом и очень страстном. Человек с такой формой ногтей очень творческий, у него хорошо развито воображение. В то же время такие люди могут быть слегка драматичными и моментами слишком эмоциональными. Они вспыльчивы и впечатлительные, с ранимой душой.

видео дня

Внутри этих людей есть авантюрных дух, который побуждает их двигаться к новым целям. Они всегда ищут во всем вдохновение и любят инновации.

Квадратная форма. Такая форма ногтей указывает на решительность человека. Люди с такой формой ногтей практичные, они принимают решения, основываясь на фактах. Они настоящие перфекционисты, которые любят, чтобы все в их жизни было идеальным. Такие люди принимают лишь те решения, в которых они уверены на все 100%.

Люди с квадратной формой ногтей в большей степени домоседы и очень ценят свою семью. Они делают все, чтобы обеспечить своих родных и защитить их.

Миндалевидная форма. Те, у кого миндалевидная форма ногтей, имеют жизнь, в которой все складывается гармонично. Они прекрасно балансируют между логикой и интуицией. О них можно сказать, как о человеке с душой дипломата. Они становятся прекрасными миротворцами.

Такие люди часто выбирают в качестве профессии сферу психологии, дипломатии. Также они становятся педагогами, так как удачно могут найти общий язык не только с взрослыми, но и с детьми. Они любят читать книги, часто медитируют и могут заниматься йогой. У людей с такой формой ногтей все разложено по полочкам и они находят баланс во всем.

Круглая форма. Если у человека такая форма ногтей, то это указывает на то, что он амбициозный и напористый. Они могут адаптироваться в любых условиях и находят выход даже из самых сложных ситуаций.

Такие люди открыты и могут стать душой компании в любом коллективе. Их внешность привлекательна для окружающих. Они любят менять все вокруг к лучшему.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.