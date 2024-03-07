Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

Что нельзя делать 8 марта. Важные запреты и приметы, которые уберегут от негатива в доме.

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Что нельзя делать 8 марта / фото: pixabay

8 марта церковь почитает память святого Феофилакта исповедника. Он был преданным учеником святого Тарасия. Святой Феофилакт строил храмы больницы, дома для паломников. Он раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных.

Однажды Феофилакт во время переговоров с новым императоров иконоборцем Львом V предсказал ему скорую гибель. За это правитель отправил его в ссылку в крепость Стровиль, где святой находился 13 лет до самой смерти. Об этом сообщает Благовист.

В материале Главреда читайте, что можно и нельзя делать 8 марта.

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Что можно делать 8 марта

В этот день нужно собрать веточки ивы и сделать из них веник. Им стоит подмести в доме. Предки верили, что этот веник сможет избавить вас от всего негативного в жизни.

В этот день стоит помолиться. У святого просили сил, чтобы пройти через житейские невзгоды, также просили мира и чуда.

В этот день стоит размять веточку ивы и положить под платок, завязанный на голове. Считалось, что это поможет избавиться от головной боли.

Что нельзя делать 8 марта

1. Нельзя 8 марта ложиться спать слишком поздно. Иначе на человека могут посыпаться беды.

2. Нельзя 8 марта строить планы на будущее. Предки верили, что они не сбудутся.

3. Нельзя 8 марта злиться, ругаться и отказывать в помощи. Считается, что из-за этого вы сами можете оказаться в затруднительном положении.

Приметы 8 марта

Если в этот день поет петух, то будет ясная погода.

Если в этот день сильный туман, то скоро будут заморозки.

Если в этот день вернулись домой жаворонки, то весна будет теплой.

Если в этот день дождь, то таким будет и лето.

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