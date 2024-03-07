Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

8 марта церковь почитает память святого Феофилакта исповедника. Он был преданным учеником святого Тарасия. Святой Феофилакт строил храмы больницы, дома для паломников. Он раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных.
Однажды Феофилакт во время переговоров с новым императоров иконоборцем Львом V предсказал ему скорую гибель. За это правитель отправил его в ссылку в крепость Стровиль, где святой находился 13 лет до самой смерти. Об этом сообщает Благовист.
В материале Главреда читайте, что можно и нельзя делать 8 марта.
Что можно делать 8 марта
- В этот день нужно собрать веточки ивы и сделать из них веник. Им стоит подмести в доме. Предки верили, что этот веник сможет избавить вас от всего негативного в жизни.
- В этот день стоит помолиться. У святого просили сил, чтобы пройти через житейские невзгоды, также просили мира и чуда.
- В этот день стоит размять веточку ивы и положить под платок, завязанный на голове. Считалось, что это поможет избавиться от головной боли.
Что нельзя делать 8 марта
1. Нельзя 8 марта ложиться спать слишком поздно. Иначе на человека могут посыпаться беды.
2. Нельзя 8 марта строить планы на будущее. Предки верили, что они не сбудутся.
3. Нельзя 8 марта злиться, ругаться и отказывать в помощи. Считается, что из-за этого вы сами можете оказаться в затруднительном положении.
Приметы 8 марта
- Если в этот день поет петух, то будет ясная погода.
- Если в этот день сильный туман, то скоро будут заморозки.
- Если в этот день вернулись домой жаворонки, то весна будет теплой.
- Если в этот день дождь, то таким будет и лето.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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