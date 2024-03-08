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Что нужно сделать 9 марта, чтобы не навлечь беду: важные приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2024, 15:55
Что нельзя делать 9 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья и удачи.
приметы, погода
Что нельзя делать 9 марта / фото: pixabay

9 марта церковь почитает память 40-ка Севастийских мучеников, которые были воинами римского XII легиона. Все эти воины были христианами. В тот момент уже был подписан закон о свободном вероисповедании, однако военачальник неоднократно заставлял их отречься от веры.

В тот день воинов раздели, связали и поставили на покрытое льдом озеро. Тогда на берегу развели огонь, чтобы желающие погреться могли сделать это. При этом было одно условие - отречься от веры в Христа. Один мученик на рассвете пошел к берегу, но он упал замертво, как только теплый воздух коснулся его кожи. Тогда над мучениками зажегся свет. Это потрясло сторожа и тот присоединился к ним. Военачальник увидел это и приказал убить всех солдат, а их тела бросить в огонь. Их останки покоились епископом Севастийским. Об этом сообщает Википедия.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 9 марта.

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Что можно делать 9 марта

  • В этот день нужно накормить птиц хлебом, а детям стоит раздать сладости. Считается, что это принесет в дом достаток и благополучие.
  • В этот день стоит обращать особое внимание на сны. Предки верили, что они могут предостеречь человека.
  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить защитить воинов.
  • В этот день нужно вспоминать всех умерших и погибших родственников христиан. Нужно помолиться о спасении их душ. Можно также посетить их могилы.

Что нельзя делать 9 марта

1. Нельзя 9 марта мыть пол. Предки верили, что так из дома можно вымыть все счастье и удачу.

2. Нельзя 9 марта заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом. Это не принесет нужных результатов.

3. Нельзя 9 марта злиться, ругаться и отказывать в милостыне. Считается, что из-за этого вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 9 марта

  • Если в этот день поют синицы, то будет тепло.
  • Если в этот день слышно гром, то урожай будет бедным.
  • Если в этот день мороз и он продержится 40 дней, то лето будет жарким.
  • Если в этот день много сорок и галок, то скоро начнется настоящее тепло.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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