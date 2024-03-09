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Уйдут даже тяжелые недуги: что нужно сделать 10 марта - приметы

Ангелина Подвысоцкая
9 марта 2024, 19:39
Что нельзя делать 10 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от беды.
приметы
Что нельзя делать 10 марта / фото: pixabay

10 марта церковь почитает память мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина, Киприана, Руфина и многих других. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Кондрат родился в знатной семье. Он рано остался сиротой, встретил христиан и принял веру. Кодрат отдал все свое богатство бедным, помогал больным и нуждающимся. Он выучил грамоту и врачебное искусство, часто проводил время в пустыне, где встретился со своими последователями: Киприаном, Дионисием, Анектом, Павлом и другими.

В те времена продолжались гонения на христиан. В Никодемию прибыл наместник императора, тогда святой добровольно пришел к нему и честно сказал, что проповедует христианство. Кодрат не отказался от веры и его бросили в темницу, где жестоко пытали. Святой так и не отрекся от веры в Христа, из-за чего его и других мучеников бросили на растерзание зверям, но те их не тронули. Тогда святых отвели на казнь. Их положили на острые гвозди голой спиной вниз и придавили тяжелым камнем.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 10 марта.

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Что можно делать 10 марта

  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить о выздоровлении людей, которые перенесли тяжелые болезни.
  • В этот день можно идти на рыбалку. Предки верили, что тогда в водоемах появляется много рыбы.
  • В этот день нужно заняться уборкой, зажечь свечу или лампадку, а также окропить дом святой водой. Считается, что это поможет избавиться от болезней и влияния нечистой силы.

Что нельзя делать 10 марта

1. Нельзя 10 марта допускать, чтобы чай разлился. Предки верили, что тогда из дома уйдут удача и богатство.

2. Нельзя 10 марта носить головные уборы матери. Считается, что это принесет проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 10 марта отказывать в помощи. Иначе это приведет к бедам.

Приметы 10 марта

  • Если в этот день в небе кружатся жаворонки, то скоро трава зазеленеет.
  • Если в этот день по небу быстро плывут пушистые облака, то погода будет теплой, но дождливой.
  • Если в этот день гроза, то будет большой урожай.
  • Если в этот день прилетели журавли, то весна будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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