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Что нужно сделать с кошельком 11 марта, чтобы удвоить доход: важные приметы

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2024, 17:06
Что нельзя делать 11 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут дом от болезней, бедности и беды.
приметы, погода
Что нельзя делать 11 марта / фото: pixabay

11 марта церковь почитает память святителя Софрония Иерусалимского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Византийской империи, посещал разные монастыри, знакомился с отшельниками. Софроний получил хорошее образование и отличался благочестием. Он стал монахом, теологом и патриархом Иерусалимским.

Софроний подружился с Иваном Мосхом, который стал его духовным учителем. Будучи патриархом он созвал епископов на Синод, которые осудили ложьмонотелитов. Во время мусульманского завоевания он руководил обороной Иерусалима, позже его гарантировали свободу вероисповедания христианам, евреям и зороастрийцам.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 11 марта.

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Что можно делать 11 марта

  • В этот день нужно потрясти кошелек с деньгами. Предки верили, что это привлечет удачу и богатство. Делать это нужно на улице, когда услышите пение кукушки.
  • В этот день нужно загадывать желание. Считается, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 11 марта

1. Нельзя 11 марта разбрасываться мелочью. Иначе можно потерять все свое богатство.

2. Нельзя 11 марта выгонять птиц, которые начали вить гнезда. Это может привести к несчастью.

3. Нельзя 11 марта оставлять детей с чужими людьми. Предки верили, что если родителей не будет рядом, то ребенок будет часто болеть весь год.

Приметы 11 марта

  • Если в этот день увидели ласточку, то это к беде.
  • Если вороны сидят стаями на земле, то будет холодно.
  • Если на деревьях иней, то погода будет хорошей.
  • Если в этот день холодно, то летом будет тепло.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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