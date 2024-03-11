Надо положить монеты на стол: приметы 12 марта, которые принесут вам деньги

12 марта церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в знатной семье в Константинополе. В раннем возрасте он стал сиротой и его обучением начал заниматься император Константин V Копроним. Он женился и жил в "чистом" браке.
Феофан основал монастырь возле Кизикуса. Он был сторонником иконопоклонения и принял участие во Втором Никейском соборе. Впоследствии он основал еще три монастыря. Феофан умер на острове Самофракия, куда его сослали из-за того, что он отказался быть единомышленником правителя.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 12 марта.
Что можно делать 12 марта
- В этот день нужно положить по монете на 4 угла стола перед ужином. После ужина каждому члену семьи нужно положить монету в кошелек. Предки верили, что это принесет денежный достаток.
- В этот день нужно постричь волосы. Считается, что она принесет счастье и приятные изменения. Однако сделать это нужно не позднее 15:00.
- В этот день нужно помолиться и попросили ангела-хранителя защиты от плохих людей и злого глаза.
- В этот день нужно окропить двери и дом святой водой. Предки верили, что после этого нечистые силы не смогут войти в дом.
Что нельзя делать 12 марта
1. Нельзя 12 марта ссориться и сквернословить. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться несчастья в ближайшее время.
2. Нельзя 12 марта выносить мусор. Предки верили, что вместе с мусором можно вынести собственное счастье.
Приметы 12 марта
- Если в этот день облака плывут высоко, то будет хорошая погода.
- Если в этот день "купают" в песке воробьи, то будет тепло.
- Если в этот день туман, то скоро будет дождь.
- Если в этот день тепло, то лето будет дождливым.
Что следует учитывать читателю
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