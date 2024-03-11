Надо положить монеты на стол: приметы 12 марта, которые принесут вам деньги

Что нельзя делать 12 марта. Важные запреты и приметы, которые уберегут от влияния злых сил.

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Что нельзя делать 15 марта / фото: pixabay

12 марта церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в знатной семье в Константинополе. В раннем возрасте он стал сиротой и его обучением начал заниматься император Константин V Копроним. Он женился и жил в "чистом" браке.

Феофан основал монастырь возле Кизикуса. Он был сторонником иконопоклонения и принял участие во Втором Никейском соборе. Впоследствии он основал еще три монастыря. Феофан умер на острове Самофракия, куда его сослали из-за того, что он отказался быть единомышленником правителя.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 12 марта.

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Что можно делать 12 марта

В этот день нужно положить по монете на 4 угла стола перед ужином. После ужина каждому члену семьи нужно положить монету в кошелек. Предки верили, что это принесет денежный достаток.

В этот день нужно постричь волосы. Считается, что она принесет счастье и приятные изменения. Однако сделать это нужно не позднее 15:00.

В этот день нужно помолиться и попросили ангела-хранителя защиты от плохих людей и злого глаза.

В этот день нужно окропить двери и дом святой водой. Предки верили, что после этого нечистые силы не смогут войти в дом.

Что нельзя делать 12 марта

1. Нельзя 12 марта ссориться и сквернословить. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться несчастья в ближайшее время.

2. Нельзя 12 марта выносить мусор. Предки верили, что вместе с мусором можно вынести собственное счастье.

Приметы 12 марта

Если в этот день облака плывут высоко, то будет хорошая погода.

Если в этот день "купают" в песке воробьи, то будет тепло.

Если в этот день туман, то скоро будет дождь.

Если в этот день тепло, то лето будет дождливым.

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