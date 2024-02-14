Будет много горя и несчастья: что ни в коем случае нельзя делать с зеркалом

Известный украинский мольфар назвал три вещи, которые нельзя делать с зеркалом, чтобы не было беды.

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Что нельзя делать с зеркалом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Одним из самых магических предметов является зеркало. Оно точно найдется в каждом доме. Именно зеркало может впитывать в себя огромное количество информации и энергии, которую в дальнейшем может отражать. Многие верят в то, что зеркало имеет мистическую силу и может становиться порталом с потусторонним миром. Если допустить определенные ошибки, то в жизнь может ворваться серьезная "черная полоса".

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что именно ни в коем случае нельзя делать с зеркалом. Он объяснил, какие действия с этим предметом могут привлечь в жизнь горе и беды.

Что нельзя делать с зеркалом

Если так случилось, что у вас треснул этот магический предмет, то помните о том, что никогда нельзя смотреть в разбитое зеркало. Из-за этого в вашей жизни могу появиться очень много горя и большое несчастье, которое повлияет на всю вашу семью.

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Если вы задумывались о том, где можно, а где нельзя вешать зеркало, то именно сейчас вы получите ответ на свой вопрос. Мольфар говорит, что нельзя есть и спать перед зеркалом.

"Никогда не вешайте зеркало на кухне перед обеденным столом и в спальне напротив кровати. Если это сделать, в семье будут постоянные ссоры, плохой сон. Вы постоянно будете болеть и чувствовать упадок сил", - говорит Гордеев.

Еще одним очень важным нюансом является то, как именно попало зеркало в ваши руки. Если вам отдали зеркало или вы нашли его, то этот предмет следует обязательно очистить от чужой энергетики. Зеркало следует положить в воду с морской солью или хорошо протереть его этим раствором.

"Это надо, чтобы стереть всю негативную информацию о его предыдущем владельце", - говорит мольфар.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Что никогда нельзя делать с зеркалом:

Напомним, Максим Гордеев рассказывал о мощном ритуале с сахаром, который надо обязательно провести 24 января. Благодаря ему во все сферы жизни ворвется счастье и успех.

Также он называл имена самых счастливых женщин, наряду с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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