Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 января

В жизни каждого человека может наступить как "белая полоса", так и "черная полоса". Каждый хочет защитить себя от негатива, проблем и сохранить свое счастье. Однако не всегда есть возможность повлиять на это.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о простом и действенном ритуале, который может помочь наладить свою жизнь. Провести его нужно обязательно в среду, 24 января.
Ритуал на счастье 24 января
По словам мольфара, именно этот день имеет зеркальную дату. Он несет очень сакральную энергию. Вы можете провести ритуал, который принесет в вашу жизнь добро, удачу и любовь.
Для этого ритуала вам понадобится только сахар. Именно 24 января нужно купить килограммовый пакет сахара и пересыпать его в банку. В этот момент нужно проговаривать такой заговор:
"Сахар высыпаю - добро в свой дом призываю.
Пусть сладкой жизнь будет, удача и любовь прибудет."
После этого нужно закрыть банку с сахаром крышкой и дать настояться в течение суток. Теперь вы можете использовать его и сделать свою жизнь сладкой.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о мощном ритуале на счастье 24 января:
Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о сильном ритуале для привлечения денег. Провести этот ритуал нужно перед выходом из дома, произнося определенный заговор.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Не тащите бабушкину мебель в дом: мольфар сказал, какие беды она может принести
- Грех или суеверие: можно ли шить в воскресенье - ответ на спорный вопрос
- 4 имени самых счастливых женщин: рядом с ними всегда есть ангел-хранитель