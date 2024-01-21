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Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 января

Ангелина Подвысоцкая
21 января 2024, 15:09
Для мощного и действенного ритуала вам понадобится всего лишь килограмм сахара.
ритуал на счастье с сахаром
Мощный ритуал с сахаром на счастье / коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

В жизни каждого человека может наступить как "белая полоса", так и "черная полоса". Каждый хочет защитить себя от негатива, проблем и сохранить свое счастье. Однако не всегда есть возможность повлиять на это.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о простом и действенном ритуале, который может помочь наладить свою жизнь. Провести его нужно обязательно в среду, 24 января.

Ритуал на счастье 24 января

По словам мольфара, именно этот день имеет зеркальную дату. Он несет очень сакральную энергию. Вы можете провести ритуал, который принесет в вашу жизнь добро, удачу и любовь.

видео дня

Для этого ритуала вам понадобится только сахар. Именно 24 января нужно купить килограммовый пакет сахара и пересыпать его в банку. В этот момент нужно проговаривать такой заговор:

"Сахар высыпаю - добро в свой дом призываю.

Пусть сладкой жизнь будет, удача и любовь прибудет."

После этого нужно закрыть банку с сахаром крышкой и дать настояться в течение суток. Теперь вы можете использовать его и сделать свою жизнь сладкой.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о мощном ритуале на счастье 24 января:

Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о сильном ритуале для привлечения денег. Провести этот ритуал нужно перед выходом из дома, произнося определенный заговор.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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