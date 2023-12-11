Грех или суеверие: можно ли шить в воскресенье - ответ на спорный вопрос

Наши бабушки говорили, что в воскресенье нельзя брать в руки иголки и ножницы, ведь это якобы большой грех.

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Можно ли шить в воскресенье / Коллаж: Главред, фото: pexels

Многие люди хотя бы раз в своей жизни слышали от бабушек о том, что якобы шить и резать в воскресенье категорически нельзя. Кто-то прислушивается к этому запрету, а другие считают, что это лишь глупые суеверия, которые на самом деле никак не влияют на жизнь.

Главред разобрался, можно ли шить в воскресенье и на другие церковные праздники. Теперь вопрос о том, грех это или нет, будет закрыт навсегда.

Почему "запрещено" шить в воскресенье

Считается, что в воскресенье якобы стоит отказаться от всех забот. В этот день предки вспоминали усопших, молились и каялись. Как говорилось: "Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему".

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Предки не работали в этот день, так как именно в воскресенье Господь воскрес. В этот день принято заниматься лишь самым необходимым.

Можно ли шить в воскресенье на самом деле

В Православной церкви Украины говорят, что вышивать и шить в воскресенье можно и это не считается грехом. В то же время утверждают, что людям стоит отходить от надуманных старых суеверий.

Если вы хотите заняться шитьем или вышивкой в воскресенье или в церковный праздник, то перед этим лучше помолиться. Рукоделие считается отличным спасением от безделья и лени. Также это станет хорошей терапией для психического здоровья. Стоит отметить, что именно лень считается одним из грехов.

Ранее известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал сильный ритуал на исполнение желания. Он убежден, что простой заговор следует произносить перед сном. Тогда ваше желание и мечта точно сбудутся.

Также мольфар посоветовал не тащить бабушкину мебель в дом. Он говорит, что такие старые предметы могут принести беду, проблемы со здоровьем. Это также может стать причиной развода.

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