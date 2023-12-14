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Как увеличить свой доход: сильный ритуал для привлечения денег

Ангелина Подвысоцкая
14 декабря 2023, 05:30
Украинский мольфар рассказал о ритуале с обувью для увеличения доходов.
как увеличить доход
Как увеличить доход ритуалом от мольфара / Коллаж: Главред, фото: pexels

Сколько бы вы ни зарабатывали, все равно вам может постоянно хотеться большего. Ни для кого не секрет, что чем лучше изобилие, тем больше будет расходов, ведь желания и потребности постоянно увеличиваются.

Но если вы вышли на определенный уровень заработка и вам не удается получить больше денег, то выход есть. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал сильный ритуал на привлечение денег. Это очень простой обряд, на который вам придется потратить менее минуты.

Работающий ритуал на деньги

Благодаря ритуалу вы сможете открыть мощный денежный поток. Делать обряд нужно в момент, когда вы обуваетесь перед выходом из дома.

видео дня

Вам нужно будет просто произнести короткий и простой заговор в момент, когда обуваетесь.

"Правую ногу обуваю - денежный путь открываю.

Левую ногу обуваю - достаток и богатство привлекаю.

Как сказано, так сделано. Аминь"

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о сильном ритуале на привлечение денег:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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