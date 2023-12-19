Появятся лишние килограммы и не только: сколько можно есть семечек, чтобы не навредить

Семечки являются очень полезными, однако много их есть нельзя, так как они могут негативно повлиять на здоровье.

https://glavred.info/life/poyavyatsya-lishnie-kilogrammy-i-ne-tolko-skolko-mozhno-est-semechek-chtoby-ne-navredit-10526153.html Ссылка скопирована

Сколько семечем можно есть / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Многие хотя бы раз в жизни ели подсолнечные семечки. Иногда так хочется посидеть на улице или перед телевизором и пощелкать их. Однако в такие моменты никто даже не задумывается о том, сколько семечек в день можно есть.

На самом деле семечки достаточно полезны. Об этом рассказала фитнес-тренер Анита Луценко. Подсолнечные семечки богаты клетчаткой, фосфором, калием, селеном, цинком, магнием, витаминами группы В, Е, D. Однако их нельзя много есть, ведь можно начать толстеть от семечек.

Сколько семечек в день можно есть

В 100 г семечек содержится около 600 калорий. В них также есть 52 г жира, а это почти суточная норма жира для женщины с весом 60 кг. Если часто есть семечки, то вы рискуете тем, что быстро поправитесь.

видео дня

Тренер рекомендует добавить ложечку очищенных семечек в салат, кашу, овощные блюда и другие. Это будет очень вкусно и полезно. Их лучше есть не чаще 2 раз в неделю и не более 100-150 грамм.

Стоит отметить, что в семечках много фосфора, его избыток в организме может привести к избытку кальция и заболевания почек. Это также может привести к выпадению волос, расслоению ногтей, высыпаниям на коже и даже раздражительности.

Так как эти семечки очень жирные и калорийные, их лучше не есть на ночь.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.