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Что будет, если потеряли крестик: мольфар призывает не совершать самую большую ошибку

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2024, 05:50
Известный украинский мольфар рассказал, что значит, если теряется крестик, и почему категорически нельзя вешать его на шею снова.
крестик, женщина
Что делать, если потерялся крестик / Коллаж: Главред, фото: pexels

Почти у каждого верующего человека есть крестик, который большинство носит на шее. Кто-то считает его просто украшением, но на самом деле это мощный оберег, который может защитить нас от злой силы и неприятностей.

Однако в жизни может случиться что угодно. Рано или поздно каждый может потерять крестик. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что на самом деле означает потеря крестика и что нужно сделать с ним, если удалось найти.

Что будет, если потерять свой крестик

Мольфар утверждает, что не следует расстраиваться и переживать, если в какой-то момент вы потеряли свой крестик. На самом деле это не стоит считать плохой приметой.

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"Моя бабушка всегда говорила, что если человек потерял крестик, то ему прощается 40 грехов или он просто освобождается от негатива. Поэтому ни в коем случае не нужно переживать или расстраиваться из-за этого", - говорит Максим Гордеев.

Можно ли носить потерянный крестик

Если вам удалось найти свой крестик после того, как вы его потеряли, то лучше ни в коем случае не вешать его на шею снова. Дело в том, что проблемы, который крестик забрал на себя, могут снова вернуться к человеку. При этом к старым неурядицам могут добавиться и новые.

Мольфар советует закопать найденный крестик или отдать его в церковь. Таким образом вы сможете защитить себя от негатива, который еще до недавнего времени был в вашей жизни, и не бояться его возвращения.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что будет, если вы потеряли крестик:

Напомним, Максим Гордеев рассказывал о мощном ритуале с сахаром, который надо обязательно провести 24 января. Благодаря ему во все сферы жизни ворвется счастье и успех.

Также он называл имена самых счастливых женщин, наряду с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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