Завязывайте узлы и читайте заговор: как избавиться от всех проблем одним ритуалом

Известный украинский мольфар рассказал о ритуале, который поможет вернуть успех и отгонит от вас "черную полосу".

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Сильный ритуал с красной нитью от проблем с красной нитью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

У каждого человека в жизни может начаться настоящая "черная полоса". Вам кажется, будто проблемы не заканчиваются, все валится из рук, а невзгоды наваливаются снежным комом. В этот момент не следует опускать руки и думать, что жизнь закончилась, ведь после каждого затяжного ливня из-за туч в свое время выходит ясное солнце.

Вы можете сами ускорить момент, когда все ваши проблемы распутаются. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал об очень простом ритуале, который сможет привлечь "белую полосу" в вашу жизнь.

Ритуал от "черной полосы" в жизни

Для того чтобы провести ритуал, вам понадобится любая нить. Главное, чтобы она обязательно была красного цвета.

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Вам нужно взять эту красную нить и завязать на ней пять узлов. При этом следует проговаривать такой заговор:

"Первым узлом счастье открываю. Вторым узлом дела начинаю. Третьим узлом деньги прибавляю. Четвертым узлом возможности расширяю. Пятым узлом любовь призываю. Да будет так."

После этого эту нить с узелками надо постоянно носить с собой в сумке или кошельке.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о сильном ритуале от "черной полосы":

Напомним, Максим Гордеев рассказывал о мощном ритуале с сахаром, который надо обязательно провести 24 января. Благодаря ему во все сферы жизни ворвется счастье и успех.

Также он называл имена самых счастливых женщин, наряду с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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