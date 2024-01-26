Завязывайте узлы и читайте заговор: как избавиться от всех проблем одним ритуалом

У каждого человека в жизни может начаться настоящая "черная полоса". Вам кажется, будто проблемы не заканчиваются, все валится из рук, а невзгоды наваливаются снежным комом. В этот момент не следует опускать руки и думать, что жизнь закончилась, ведь после каждого затяжного ливня из-за туч в свое время выходит ясное солнце.
Вы можете сами ускорить момент, когда все ваши проблемы распутаются. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал об очень простом ритуале, который сможет привлечь "белую полосу" в вашу жизнь.
Ритуал от "черной полосы" в жизни
Для того чтобы провести ритуал, вам понадобится любая нить. Главное, чтобы она обязательно была красного цвета.
Вам нужно взять эту красную нить и завязать на ней пять узлов. При этом следует проговаривать такой заговор:
"Первым узлом счастье открываю.
Вторым узлом дела начинаю.
Третьим узлом деньги прибавляю.
Четвертым узлом возможности расширяю.
Пятым узлом любовь призываю.
Да будет так."
После этого эту нить с узелками надо постоянно носить с собой в сумке или кошельке.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о сильном ритуале от "черной полосы":
Напомним, Максим Гордеев рассказывал о мощном ритуале с сахаром, который надо обязательно провести 24 января. Благодаря ему во все сферы жизни ворвется счастье и успех.
Также он называл имена самых счастливых женщин, наряду с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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