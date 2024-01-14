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4 имени самых счастливых женщин: рядом с ними всегда есть ангел-хранитель

Ангелина Подвысоцкая
14 января 2024, 16:00
Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.
ангел-хранитель, женщина
Имя счастливых женщин под защитой ангела-хранителя / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Женщины с некоторыми именами могут чувствовать, будто у них в жизни все идет как по маслу. Таких женщин невозможно сглазить, они находятся как бы под защитой настоящего ангела-хранителя.

Имена женщин, которым везет в жизни, назвал известный украинский мольфарМаксим Гордеев. Он отметил, что у таких женщин врожденная интуиция. Ангел-хранитель оберегает этих людей от негатива. В этих именах заложен очень сильный магический код, который не сможет пробить ни один негатив.

Этими именами называли выдающихся людей, которые меняли историю. Единственное, что может разрушить защитный слой человека с этим именем - это именно владелец такого имени. К сожалению, обычно они не верят в свои способности и считают себя такими, как все.

видео дня

"Я рекомендую людям, которые услышат свое имя, немедленно изменить отношение к себе и своему будущему", - сказал Максим Гордеев.

Речь идет о таких именах: Оксана, Екатерина, Ольга и Наталья.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео об именах, на которые нельзя навести порчу:

Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о сильном ритуале для привлечения денег. Провести этот ритуал нужно перед выходом из дома, произнося определенный заговор.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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