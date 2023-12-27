3 сильные молитвы о здоровье: как правильно просить об исцелении

Есть разные молитвы о здравии. При выборе стоит обращать внимание, о здоровье какого человека вы будете молиться.

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Самые сильные молитвы о здоровье / Коллаж: Главред, фото: pexels, Главред

Каждый человек хочет быть здоровым, ведь болезни очень выматывают и требуют много денег на лекарства. Раз в какое-то время люди могут заболеть простыми болезнями, простыть или просто ощущать недомогание из-за усталости или стресса.

Однако нередко болезни могут затягиваться и перерастать в серьезные недуги. Не всегда даже врачи могут установить точный диагноз и лечение. Многие люди в самые сложные обращаются к Богу с просьбой об исцелении.

Как правильно просить Бога о выздоровлении

Если вы нуждаетесь в этом, то можете помолиться. Делать это можно не только в церкви, а даже дома. Ведь главное это не место, где вы читаете молитву, а вера в то, что Бог услышит вас и поможет.

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Если же вы пришли в церковь, то можно поставить свечу за здравие, а также заказать молебен. Вам нужно подать записку в храме, в которой указать вид молебна и то, к какому именно святому он обращен. В записке стоит указать имена всех людей, за кого вы хотите заказать молебен.

Как молиться о своем здоровье

Если так случилось, что заболели именно вы и хотите узнать, какую молитву читать, чтобы выздороветь, то эта молитва подойдет именно вам. Тут может прийти на помощь самая сильная молитва Пантелеймону.

"О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь."

Какую молитву читать, когда человек сильно болеет

Если болеют ваши родители, то стоит прочитать такую молитву:

"О, праведный Господи Боже! Ты заповедал и повелел еси чествовати отца и матерь, такоже и Сам воплотивыйся, смиренно повиновался еси родителем Твоим на земли; покорно молюся Тебе Господу Богу моему: услыши глас мой и помилуй моих родителей мене в Твоей благодати и любви воспитующих, отврати от них всякую вредную страсть и недуг, даруй им здравие, долгоденствие, мирную жизнь и изобильное Твое благословение излий на них милосердно; благослови их труды и службу, помилуй их щедротами Твоими дабы Тебе верно послужившее и мене на Твою славу и службу достойно воспитавше, получили благодать Твою в сей жизни, после же полет вечный, Аминь."

Если недуг затронул ваших детей, то вы можете им помочь, прочитав такую молитву:

"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. Умоли Бога и Сына Твоего о помощь моему чаду, избавь его от болезни и исцелить недуги все своею силою."

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