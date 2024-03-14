4 запрета, которые уберегут от разлуки и беды: что нельзя делать 15 марта

Что можно делать 15 марта. Важные приметы и запреты, которые принесут благополучие, удачу и здоровье.

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Что нельзя делать 15 марта / фото: pixabay

15 марта церковь чтит память святых мучеников Агапия и еще семи мучеников Кесарийских. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они жили во времена правления императора Диоклетиана, который славился своей ненавистью ко всем христианам и заставлял их поклоняться идолам.

Диоклетиан приказывал пытать всех, кто не соглашался. Во время одного из языческих праздников шесть христиан выступили и сказали, что исповедуют христианство. Эти люди были очень юными и тогда правитель города Урвана начал уговаривать их поклониться идолам. Из-за полученного отказа их приказали бросить в тюрьму, где уже сидел святой Агапий со слугой Дионисием. Позже всех их жестоко убили.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 15 марта.

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Что можно делать 15 марта

В этот день нужно идти в лес и поблагодарить природу за ее дары. Предки верили, что это принесет благополучие в дом.

В этот день нужно работать в саду и огороде. Считается, что все высаженные растения обязательно приживутся и дадут богатый урожай.

В этот день нужно съесть кашу с медом. Предки верили, что это принесет удачу и здоровье.

Что нельзя делать 15 марта

1. Нельзя 15 марта путешествовать. Этот день считается несчастливым для далеких поездок.

2. Нельзя 15 марта совершать крупные денежные сделки. Если нарушить запрет, то такие покупки принесут лишь убыток.

3. Нельзя 15 марта мыть голову. Предки верили, что это приведет к разлуке с родным человеком.

4. Нельзя 15 марта выходить в одежде, на котором нет булавки. Если нарушить запрет, то вас могут сглазить.

Приметы 15 марта

Если в этот день воробьи весело чирикают, то будут солнечные и теплее дни.

Если в этот день на закате яркое солнце, то скоро пойдет дождь.

Если в этот день грачи прилетели на гнезда, то весна будет теплой.

Если в этот день погода облачная, то может быть дождь.

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