Бедность продлится весь год: что нельзя делать 16 марта - приметы

16 марта церковь чтит память мученика Савина Ермопольского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он жил в Египте и правил городом Ермополь. Он верил в Иисуса Христа и был вынужден бежать из города с другими верующими, когда император Диоклетиан начал гонения на христиан. Савин тайно ушел из города, оставив все свое богатство и родных. Он поселился в одном отдаленном селении вместе с другими христианами. Там он постоянно молился.
Язычники очень ревностно искали Савина, чтобы наказать его. Его предал один нищий, которому Савин дал милостыню. Этот человек пришел к язычникам и показал, где прячется святой. Савина поймали, терзали его острым железом, жгли огнем. После этого его утопили в реке.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 16 марта.
Что можно делать 16 марта
- В этот день можно устраивать свадьбы или признаваться в своих чувствах. Считается, что такие браки будут очень счастливыми.
- В этот день нужно совершать любые покупки и начинать новые дела. Предки верили, что все это принесет успех и благополучие.
Что нельзя делать 16 марта
1. Нельзя 16 марта брать и давать деньги в долг. Если нарушить запрет, то начнется период бедности, который продлится весь год.
2. Нельзя 16 марта женщинам носить тяжелые предметы. Предки верили, что это прибавит много забот и неприятностей.
Приметы 16 марта
- Если в этот день гремит гром, то в ближайшие дни будет ухудшение погоды.
- Если в этот день кошка прячется в теплое место, то скоро похолодает.
- Если над домом кружат стаи перелетных птиц, то скоро будет потепление.
- Если в этот день на землю опустился туман, то лето будет холодным и дождливым.
Что стоит учитывать читателю
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