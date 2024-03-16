Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

17 марта церковь чтит память преподобного Алексея. В народном календаре - Прощеное воскресенье. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в знатной римской семье. Его отец был благочестивым и богатым сенатором. Как-то в храме во время богослужения ему померещилось, что хоронят его мать. Он начал молиться и просить у Господа, чтобы тот дал ей долгую жизнь. Алексей отказался от своего богатства и счастливого будущего, покинул родительский дом и начал попрошайничать. Он 17 лет просил милостыню у храма Пречистой Девы Марии.
Люди начали приходить к нему за мудростью. Тогда он решил отправиться обратно в Рим. Родители не узнали и его и 17 лет кормили как нищего. Лишь после смерти преподобного они поняли, что это был их сын. Его родители и жена испытали великую скорбь. Их страдания были смягчены после обнаруженной записки в руке Алексея. В ней он выразил свою глубокую любовь ко Христу и преданность Богу. Также он извинился за любую боль, которую они могли испытывать из-за его отсутствия. Святой Алексий считал, что его любовь к Господу превосходит земную любовь к родителям и жене.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 16 марта.
Что можно делать 17 марта
- В этот день нужно помолиться. Просить стоит об излечении от недугов, избавления от страхов и испытаний судьбы.
- В этот день нужно просить у всех прощение за все свои проступки и прощать других.
- В этот день можно начинать собирать березовый сок. Предки верили, что такой напиток добавит вам сил и здоровья на весь год.
- В этот день нужно умыться теплой водой. Верили, что она подарит молодость и здоровье.
Что нельзя делать 17 марта
1. Нельзя 17 марта ссориться, обижать и обижаться на других. Это может принести неспокойствие в вашу жизнь.
2. Нельзя 17 марта давать в долг тем, у кого есть маленькие дети. Считается, что это может испортить судьбу малышей.
3. Нельзя 17 марта отправляться в путешествие. Особенно дальняя дорога может принести беду и несчастье.
Приметы 17 марта
- Если в этот день тепло, то вся весна будет такой же.
- Если в этот день гуси летят высоко, то скоро пойдет снег.
- Если в этот день не видно скворцов, то будет непогода.
Что стоит учитывать читателю
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