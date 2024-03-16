УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

Ангелина Подвысоцкая
16 марта 2024, 21:18
Что нельзя делать 17 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды и несчастья.
погода, приметы
Что нельзя делать 17 марта / фото: pixabay

17 марта церковь чтит память преподобного Алексея. В народном календаре - Прощеное воскресенье. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в знатной римской семье. Его отец был благочестивым и богатым сенатором. Как-то в храме во время богослужения ему померещилось, что хоронят его мать. Он начал молиться и просить у Господа, чтобы тот дал ей долгую жизнь. Алексей отказался от своего богатства и счастливого будущего, покинул родительский дом и начал попрошайничать. Он 17 лет просил милостыню у храма Пречистой Девы Марии.

Люди начали приходить к нему за мудростью. Тогда он решил отправиться обратно в Рим. Родители не узнали и его и 17 лет кормили как нищего. Лишь после смерти преподобного они поняли, что это был их сын. Его родители и жена испытали великую скорбь. Их страдания были смягчены после обнаруженной записки в руке Алексея. В ней он выразил свою глубокую любовь ко Христу и преданность Богу. Также он извинился за любую боль, которую они могли испытывать из-за его отсутствия. Святой Алексий считал, что его любовь к Господу превосходит земную любовь к родителям и жене.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 16 марта.

видео дня

Что можно делать 17 марта

  • В этот день нужно помолиться. Просить стоит об излечении от недугов, избавления от страхов и испытаний судьбы.
  • В этот день нужно просить у всех прощение за все свои проступки и прощать других.
  • В этот день можно начинать собирать березовый сок. Предки верили, что такой напиток добавит вам сил и здоровья на весь год.
  • В этот день нужно умыться теплой водой. Верили, что она подарит молодость и здоровье.

Что нельзя делать 17 марта

1. Нельзя 17 марта ссориться, обижать и обижаться на других. Это может принести неспокойствие в вашу жизнь.

2. Нельзя 17 марта давать в долг тем, у кого есть маленькие дети. Считается, что это может испортить судьбу малышей.

3. Нельзя 17 марта отправляться в путешествие. Особенно дальняя дорога может принести беду и несчастье.

Приметы 17 марта

  • Если в этот день тепло, то вся весна будет такой же.
  • Если в этот день гуси летят высоко, то скоро пойдет снег.
  • Если в этот день не видно скворцов, то будет непогода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

22:17 Мир
Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

22:10 Украина
Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

21:09 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю 61916

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ 4679

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу 2377

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу

Путин начнет войну: какие страны под угрозой 2255

Путин начнет войну: какие страны под угрозой

Последние новости

22:17

У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

22:10

Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

21:18

Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

21:09

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

20:32

Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
20:20

На Сумщине ВСУ "покрошили" российскую ДРГ: интенсивность обстрелов выросла - Артюх

20:12

Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

19:52

В двух областях объявили 3 уровень опасности: Украину накроют сильные осадки

19:36

Нам нужен доступ к технологиям, остальное мы сделаем самимнение

Реклама
19:35

В марте проиндексируют не только пенсии: кому еще повысят выплаты

19:28

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

19:19

После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматумВидео

19:15

Лунный календарь на 17 марта: что особенно опасно делать в этот день

18:45

Российская техника идет на прорыв: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

18:32

Россияне убегают, чтобы не идти в "мясные штурмы": в ВСУ рассказали о боях на юге

18:15

Взорвали танк, добили штурмовиков: эффектный разгром оккупантов попал на видео

18:06

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полуВидео

17:52

Малоизвестный факт: дерматолог назвала популярную ошибку во время бритья

17:41

Для войны в Украине "есть два сценария": президент Сербии озвучил тревожный прогноз

17:19

Заплатят за все: у Зеленского рассказали, что будет ждать россиян в ближайшие дни

Реклама
17:14

ПВО и боеприпасы для Украины: Кулеба раскрыл подробности переговоров с США

16:31

"Не шутил, а остромыслил": Галкин и Пугачева почтили память Ширвиндта

16:27

ВСУ заставили оккупантов отступить на юге: враг понес существенные потери

16:12

Дроны взорвали три НПЗ в России: источник раскрыл детали спецоперации СБУ

15:43

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать на Прощеное воскресенье

15:33

Клопотенко рассказал, какие изменения увидел в первой леди Зеленской

15:21

Вся ее жизнь: сгорел дотла роскошный особняк популярной британской актрисы и модели

15:17

Попытка самоубийства на Закарпатье: мужчина попал в больницу прямо из ТЦК

14:41

Отправка войск НАТО в Украину: в Белом доме сделали важное заявление

14:26

Погиб еще один родной человек: MELOVİN рассказал о трагедии в Одессе

14:11

Россияне объявили награду за его голову: на фронте погиб доброволец из Германии

14:02

Что бывает, если давить прыщи на лице: объяснение и советыВидео

13:44

Простой способ заснуть за считанные минуты: эксперт поделилась секретным методом

13:26

Ситуация может стать критической: полковник ВСУ рассказал о боях возле Авдеевки

13:12

В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий АлимовФото

12:39

Греция может передать Украине ЗРК С-300 после ударов РФ по Одессе - СМИ

12:37

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:03

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

12:00

Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

11:38

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

Реклама
11:33

Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт - Подоляк

10:59

Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения

10:27

На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

10:10

Зачем Россия наращивает интенсивность ударов КАБмнение

10:04

За несколько дней до свадьбы: на фронте погиб известный кинооператор

10:02

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать в День Теплого Алексея

09:27

РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

09:05

Украинцам с 1 апреля перерасчитают пенсии: кому ждать прибавки

08:57

Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

08:42

Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области: вспыхнули пожарыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять