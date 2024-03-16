Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

Что нельзя делать 17 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды и несчастья.

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Что нельзя делать 17 марта / фото: pixabay

17 марта церковь чтит память преподобного Алексея. В народном календаре - Прощеное воскресенье. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в знатной римской семье. Его отец был благочестивым и богатым сенатором. Как-то в храме во время богослужения ему померещилось, что хоронят его мать. Он начал молиться и просить у Господа, чтобы тот дал ей долгую жизнь. Алексей отказался от своего богатства и счастливого будущего, покинул родительский дом и начал попрошайничать. Он 17 лет просил милостыню у храма Пречистой Девы Марии.

Люди начали приходить к нему за мудростью. Тогда он решил отправиться обратно в Рим. Родители не узнали и его и 17 лет кормили как нищего. Лишь после смерти преподобного они поняли, что это был их сын. Его родители и жена испытали великую скорбь. Их страдания были смягчены после обнаруженной записки в руке Алексея. В ней он выразил свою глубокую любовь ко Христу и преданность Богу. Также он извинился за любую боль, которую они могли испытывать из-за его отсутствия. Святой Алексий считал, что его любовь к Господу превосходит земную любовь к родителям и жене.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 16 марта.

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Что можно делать 17 марта

В этот день нужно помолиться. Просить стоит об излечении от недугов, избавления от страхов и испытаний судьбы.

В этот день нужно просить у всех прощение за все свои проступки и прощать других.

В этот день можно начинать собирать березовый сок. Предки верили, что такой напиток добавит вам сил и здоровья на весь год.

В этот день нужно умыться теплой водой. Верили, что она подарит молодость и здоровье.

Что нельзя делать 17 марта

1. Нельзя 17 марта ссориться, обижать и обижаться на других. Это может принести неспокойствие в вашу жизнь.

2. Нельзя 17 марта давать в долг тем, у кого есть маленькие дети. Считается, что это может испортить судьбу малышей.

3. Нельзя 17 марта отправляться в путешествие. Особенно дальняя дорога может принести беду и несчастье.

Приметы 17 марта

Если в этот день тепло, то вся весна будет такой же.

Если в этот день гуси летят высоко, то скоро пойдет снег.

Если в этот день не видно скворцов, то будет непогода.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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