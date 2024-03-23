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Ударит +20 градусов: какой будет погода в последнюю неделю марта

Алёна Воронина
23 марта 2024, 11:01
Украину накроют дожди, но они задержатся ненадолго. Украинцев ждет существенное потепление.

Погода, весна, птичка
Погода в Украине – ударит +20 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в последнюю неделю марта будет теплее, однако украинцам стоит готовиться к дождям.

Больше всего будет дождливо на юге нашего государства и частично в центральных областях. Но надолго такие осадки не затянутся. Таким прогнозом погоды на конец месяца поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.

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Где и в какие дни будут дожди

Синоптик рассказала, что в понедельник, 25 марта, произойдет перестройка атмосферных масс. Над Украиной образуется циклон – у побережья Одессы. Поэтому могут возникнуть очень интенсивные дожди в Одесской, южных и частично центральных областях, отметила Птуха.

"Во вторник и среду осадков будет меньше и тенденция будет тяготеть к их прекращению. Также будет определенное повышение температуры, но ожидать какого-то значительного повышения температуры мы не можем, потому что воздушная масса остается той же, – сказала синоптик.

Какими будут температура воздуха и осадки по дням

Погода в Украине 25 марта

В понедельник, 25 марта, во многих областях, кроме восточных, будут умеренные дожди. В западных областях местами небольшой дождь. Днем в большинстве западных, северных регионов, а местами и в центральных областях температура составит от +4 до +9 градусов, на остальной территории +10...+15 градусов.

На высокогорье Карпат будет мокрый снег, температура ночью и днем около 0 градусов.

Погода в Украине 25 марта
Погода в Украине 25 марта/ meteoprog

Погода в Украине 26-27 марта

Во вторник, 26 марта, умеренные дожди накроют юг Украины, а также центральные и северные области. На остальной территории будет без осадков.

В среду, 27 марта, ожидается небольшой дождь в восточных областях. Днем он также будет идти на Закарпатье и в Карпатах. На остальной территории без осадков.

В эти два дня температура воздуха ночью составит от 0 до +6 градусов. 26 марта в западных регионах местами ночью будет от -1 до +3 градусов, а днем от +5 до 11 градусов. 27 марта в Украине будет от +8 до +14 градусов.

Погода в Украине 26 марта
Погода в Украине 26 марта/ meteoprog

Погода в Украине 28 марта 1 апреля

Этот период времени преимущественно будет без осадков.

В четверг, 28 марта, температура ночью преимущественно составит от +2 до +9 градусов, днем от +8 до +14 градусов.

С пятницы, 29 марта, и по понедельник, 1 апреля, температура уже будет достигать +11...+17 градусов.

1 апреля на юге Украины и в восточных областях воздух прогреется до +20 градусов.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что снег и дождь накроют Украину – синоптик сказал, где ждать непогоды. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю – с 18 по 24 марта. Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях – еще и мокрый снег.

Также ранее синоптик Наталья Птуха сказала, когда в Украине окончательно потеплеет. Она рассказала о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху. В Украину врывается потепление. Синоптик Птуха рассказала, ждать ли аномальной погоды.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину накрывает весеннее потепление. Будет почти 20-градусная жара. В некоторых областях Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь.

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