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6 причин, почему горит ухо: о чем говорит древняя примета

Алёна Воронина
19 марта 2024, 05:30
Древние приметы дают несколько объяснений того, почему может гореть одно ухо или оба сразу.
Девушки
Почему горит ухо согласно приметам/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

У каждого из нас хотя бы раз была ситуация, когда "горело" одно ухо или оба сразу. И в этой ситуации закономерно возникал вопрос, какая может быть причина возникновения такого ощущения. Согласно древним приметам, уши могут гореть в том случае, если о человеке кто-то говорит какие-то нехорошие вещи за его спиной. Но это не единственное объяснение.

В целом есть несколько объяснений того, что значит, если одно ухо горит. Также имеет значение и то, на каком именно ухе появились такие ощущения.

Чаще всего встречается объяснение, что уши горят от того, что кто-то хочет с вами встретиться, пообщаться и возможно сделать интересное предложение. Согласно приметам, это является хорошим признаком, который не предвещает ничего плохого.

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Но если какое-то из ушей или оба сразу начали гореть по нарастающей – сначала не сильно, а потом всё сильнее – то это может означать, что вас может ожидать встреча с человеком из прошлого. Однако непонятно, какую именно весть принесет этот человек – хорошую или плохую.

Также такой признак может указывать на приближение ссоры, скорее всего с кем-то из близких людей.

Если уши горят у незамужней девушки, то это может указывать что о ней думает тайный поклонник, который в ближайшее время может пригласить на свидание или просто написать ей.

Почему горит правое ухо

Если горит правое ухо, это может означать приближение серьезных перемен в жизни. Но, согласно приметам, это могут быть положительные перемены.

Почему горит левое ухо

Левое ухо может гореть, если вас обсуждают много людей. И обсуждения эти происходят в негативном контексте – то есть вам "перемывают косточки", а возможно и пытаются оклеветать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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