Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Носки, плотные шторы, ковер и даже потолочный вентилятор помогут удержать тепло в жилье, не подкручивая батареи.

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Как сохранить тепло в доме без отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как согреться дома без дополнительных затрат

Почему щели и окна уносят тепло из дома

Что такое зональное отопление и как оно работает

Сохранить тепло в доме зимой можно без повышения температуры центрального отопления - для этого достаточно нескольких простых привычек и недорогих бытовых решений. Британские специалисты по энергоэффективности советуют начать с ног, окон и пола, ведь именно через них чаще всего уходит комфорт. Об этом сообщает The Independent.

Как не мерзнуть дома и не переплачивать за отопление - выяснял Главред. Ранее мы также рассказывали, как избавиться от сквозняка из окон раз и навсегда.

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Как согреть ноги дома

Стивен Хенкинсон, эксперт по энергоэффективности компании Electric Radiators Direct, напоминает, что от состояния стоп в значительной степени зависят кровообращение и общая температура тела. Поэтому о них в холодное время стоит позаботиться в первую очередь.

"Ношение нескольких пар толстых и пушистых носков - это очевидный, но отличный способ сохранить ноги в тепле. Тапочки идеально подходят для ношения дома, поскольку они не только создают дополнительный слой изоляции, но и обеспечивают лучшую поддержку стопы, а также предотвращают возможное скольжение по ламинату или плиточному полу", - отмечает Хенкинсон.

Еще один действенный прием - тёплые ванночки для ног: они стимулируют кровообращение, и ступни дольше не мерзнут. Впрочем, после процедуры кожу нужно тщательно вытереть насухо, так как остатки влаги быстро возвращают ощущение холода.

Как правильно одеваться дома зимой

Теплый гардероб в холодном доме нужен не только ради комфорта. По словам Хенкинсона, люди с сухой кожей особенно остро ощущают суровую зимнюю погоду, поэтому правильно подобранная одежда помогает коже не пересыхать.

"Длительное пребывание при экстремально низких температурах создает риск возникновения опасных для жизни заболеваний, таких как гипотермия, особенно если ваша иммунная система уже ослаблена. Ношение нескольких слоев одежды из теплоизоляционных материалов, таких как плотный хлопок и шерсть, является ключевым фактором в предотвращении любых негативных последствий для вашего здоровья зимой", - предупреждает эксперт.

Вечером, когда в помещении становится прохладнее, специалист советует переодеться в плотную пижаму и уютный халат.

Как устранить сквозняки из окон и дверей

Стоит выделить время и внимательно осмотреть окна, двери и почтовые ящики: через незаметные отверстия из дома выходит тёплый воздух, а внутрь проникает холод. Дэвид Уолтер, директор по развитию компании Utility Warehouse, убежден, что справиться с этим можно подручными средствами.

"Уплотнители, герметизирующая лента или даже старый добрый дверной уплотнитель могут творить чудеса. Изоляция - ещё один решающий фактор. Если ваш чердак или стены не утеплены должным образом, вы, по сути, платите за обогрев внешнего пространства", - отмечает Уолтер.

Помогают ли шторы сохранить тепло

Еще одно слабое место любого жилья - окна, даже если они новые и плотно закрываются. Хелен О'Коннор, менеджер по продуктам в компании 247 Blinds, советует заботиться о них не только по вечерам.

"Если держать шторы закрытыми, когда вы уходите из дома, это поможет сохранить тепло в течение дня до вашего возвращения. Жалюзи с термоподкладкой, установленные внутри ниши, - отличное решение, чтобы не пропускать назойливые сквозняки и удерживать теплый воздух внутри", - подчеркивает О'Коннор.

По её словам, длинные портьеры до самого пола гораздо лучше, чем короткие, не дают теплу уходить через стекло в течение дня.

Как утеплить пол без ремонта

Холодная поверхность пола в комнате тоже лишает нас части комфорта, и исправить это можно без строительных работ. По мнению Уолтера, самое простое решение уже давно есть во многих домах.

"В комнатах с каменным или деревянным полом может теряться много тепла, но ковер может изменить ситуацию, создавая слой теплового сопротивления между полом и остальной частью комнаты. Это помогает уменьшить потери тепла и создать более тёплую атмосферу", - отмечает Волтер.

Грелка и обогреватель: как согреться точечно

Среди самых дешевых средств, которые стоит иметь дома зимой, Хенкинсон называет обычную грелку. Ее можно приложить к ступням или пояснице, то есть именно туда, где тепла не хватает больше всего, и таким образом меньше полагаться на центральное отопление.

Если вы мерзнете только в одной комнате, тратить энергию на всю квартиру невыгодно. Здесь эксперт предлагает другой подход.

"Современные электрические обогреватели мгновенно нагревают отдельные комнаты, что делает их отличным выбором для так называемого "зонального отопления". Зональное отопление позволяет контролировать температуру в определенных зонах вашего дома, адаптируя комфорт к вашим потребностям", - подчеркивает Хенкинсон.

Многие из таких приборов имеют встроенные термостаты, поэтому для каждой комнаты можно задать свой температурный режим.

Как подготовить дом к зиме / Инфографика: Главред

Зачем потолочному вентилятору нужен реверсивный режим

Неожиданно полезным зимой может оказаться прибор, который обычно ассоциируется с летней жарой.

"Реверсивный режим работы потолочных вентиляторов часто остается без внимания, но может иметь реальное значение, поскольку обеспечивает циркуляцию теплого воздуха, который естественным образом поднимается к потолку, обратно в жилое пространство. Эта простая настройка может быть особенно полезна в больших комнатах или помещениях с высокими потолками, где тёплый воздух имеет тенденцию подниматься вверх, оставляя нижние зоны более прохладными", - отмечает Хенкинсон.

Какая еда согревает в холод

В заключение специалист обращает внимание на рацион: то, что оказывается на столе зимой, влияет на самочувствие не меньше, чем одежда.

"Употребление теплой пищи и напитков не только создает ощущение уюта изнутри, но и помогает регулировать температуру тела. Горячая чашка чая или сытная миска супа - это и уютный, и практичный способ защититься от зимнего холода, который согревает и подкрепляет вас, когда температура понижается", - советует Хенкинсон.

Смотрите видео о том, как сохранить тепло в квартире:

Как ещё сохранить тепло в доме

Как писал Главред, плотные шторы способны сократить расходы на отопление до 20% в домах со старыми деревянными окнами. Эффект зависит от ткани, длины штор и того, насколько плотно они закрывают оконный проем.

Также ранее рассказывалось, как подготовить радиаторы к отопительному сезону. Воздух внутри батарей мешает нормальной циркуляции тепла, поэтому перед началом отопительного сезона стоит потратить несколько минут на простую процедуру.

Кроме того, Главред объяснял, как утеплить окна обычной пузырчатой пленкой. Это простой и недорогой способ защитить дом от холода осенью и зимой.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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