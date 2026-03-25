Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

Марина Иваненко
25 марта 2026, 18:51
Простой способ чистки радиаторов: холодный фен и влажное полотенце удаляют пыль, улучшают циркуляцию воздуха и помогают экономить тепло.
Чистка радиаторов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Март — это время, когда многие из нас в последний раз включают отопление перед наступлением тепла. Именно сейчас в щелях радиаторов скапливается больше всего пыли, волос и ворсинок. Эта грязь мешает воздуху свободно проходить через батарею, поэтому она хуже отдает тепло. Чтобы быстро очистить труднодоступные места, можно воспользоваться обычным феном для волос – рассказывают на nlc.hu.

Почему пыль мешает батарее работать

Радиатор обогревает комнату благодаря постоянному движению воздуха: теплый поднимается вверх, а на его место снизу поступает холодный. Когда внутри батареи скапливается много пыли, эта циркуляция замедляется. Пыль действует как барьер, через который теплу труднее пробиться в комнату. В результате вы тратите больше энергии, а получаете меньше тепла.

Как правильно использовать фен для очистки радиаторов

Фен помогает выдуть грязь оттуда, куда не достанет тряпка — из узких щелей между секциями и со стороны стены. Перед началом важно выключить отопление и дать радиатору остыть. На холодной поверхности пыль меньше поднимается вверх, что делает уборку более эффективной.

Чтобы грязь не разлетелась по всей комнате, постелите под батарею большое влажное полотенце или мокрую простыню. Затем нужно направить поток воздуха из фена в щели сверху вниз. Вся пыль и ворс вылетят снизу и сразу осядут на влажной ткани. После этого вам останется только постирать полотенце и протереть пол.

Советы по безопасной уборке и комфорту

Лучше всего включать на фене режим холодного воздуха. Это убережет краску на радиаторе и резиновые уплотнители от излишнего нагрева. Если холодного режима нет, используйте минимальную температуру и не держите фен близко к одному месту.

Людям, страдающим аллергией на пыль, во время такой чистки стоит открыть окна для проветривания. Также после завершения процедуры полезно протереть внешнюю часть батареи влажной салфеткой из микрофибры. Это поможет удалить остатки мелкой пыли, которая могла осесть на поверхности.

Ранее Главред рассказывал о простом домашнем способе быстро освежить ковер без химчистки — с помощью подручных средств, которые есть почти в каждом доме. В частности, достаточно нанести смесь или раствор (например, из соды или других простых компонентов), немного подождать и убрать остатки, чтобы вернуть покрытию чистоту и блеск.

Также вам может быть интересно узнать, как быстро и без уксуса избавиться от накипи в чайнике в домашних условиях.

Вас может заинтересовать:

NLC

NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей.

Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:28Война
Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:37Война
Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

18:04Война
Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Последние новости

20:22

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

20:21

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

20:09

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

19:57

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

19:40

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
19:35

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

19:28

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:11

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

19:02

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

18:51

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

