Простой способ чистки радиаторов: холодный фен и влажное полотенце удаляют пыль, улучшают циркуляцию воздуха и помогают экономить тепло.

Чистка радиаторов

Март — это время, когда многие из нас в последний раз включают отопление перед наступлением тепла. Именно сейчас в щелях радиаторов скапливается больше всего пыли, волос и ворсинок. Эта грязь мешает воздуху свободно проходить через батарею, поэтому она хуже отдает тепло. Чтобы быстро очистить труднодоступные места, можно воспользоваться обычным феном для волос – рассказывают на nlc.hu.

Почему пыль мешает батарее работать

Радиатор обогревает комнату благодаря постоянному движению воздуха: теплый поднимается вверх, а на его место снизу поступает холодный. Когда внутри батареи скапливается много пыли, эта циркуляция замедляется. Пыль действует как барьер, через который теплу труднее пробиться в комнату. В результате вы тратите больше энергии, а получаете меньше тепла.

Как правильно использовать фен для очистки радиаторов

Фен помогает выдуть грязь оттуда, куда не достанет тряпка — из узких щелей между секциями и со стороны стены. Перед началом важно выключить отопление и дать радиатору остыть. На холодной поверхности пыль меньше поднимается вверх, что делает уборку более эффективной.

Чтобы грязь не разлетелась по всей комнате, постелите под батарею большое влажное полотенце или мокрую простыню. Затем нужно направить поток воздуха из фена в щели сверху вниз. Вся пыль и ворс вылетят снизу и сразу осядут на влажной ткани. После этого вам останется только постирать полотенце и протереть пол.

Советы по безопасной уборке и комфорту

Лучше всего включать на фене режим холодного воздуха. Это убережет краску на радиаторе и резиновые уплотнители от излишнего нагрева. Если холодного режима нет, используйте минимальную температуру и не держите фен близко к одному месту.

Людям, страдающим аллергией на пыль, во время такой чистки стоит открыть окна для проветривания. Также после завершения процедуры полезно протереть внешнюю часть батареи влажной салфеткой из микрофибры. Это поможет удалить остатки мелкой пыли, которая могла осесть на поверхности.

NLC NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей. Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

