Как бесследно удалить пятна от краски с одежды - простые и эффективные средства

Выведение краски с одежды - задача, требующая внимательности и знания эффективных методов.

https://glavred.info/lifehack/kak-bessledno-udalit-pyatna-ot-kraski-s-odezhdy-prostye-i-effektivnye-sredstva-10662947.html Ссылка скопирована

Как удалить свежую и засохшую краску с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как удалить свежую краску с одежды

Как удалить краску, которая засохла на одежде

Какие домашние средства помогут избавиться от пятен от краски

В жизни каждого человека случаются непредвиденные ситуации, и одна из самых неприятных для поклонников опрятного внешнего вида - это случайное загрязнение одежды краской. Невнимательность, одно неловкое движение, и яркое пятно уже красуется на любимой рубашке или джинсах.

Однако не стоит сразу же прощаться с испорченной вещью, ведь Главред узнал действенные способы борьбы с этим непростым загрязнением. Главное - действовать быстро и правильно, учитывая тип краски и ткань.

Как удалить краску с одежды

Свежая краска с одежды выводится значительно легче, чем засохшая. Прежде всего, не стоит размазывать пятно - избыток краски лучше промокнуть бумажным полотенцем или салфеткой. Далее нужно промыть пятно с изнанки под сильной струей холодной воды. Если краска водорастворимая (например, гуашь или акварель), ее можно отстирать обычным стиральным порошком или хозяйственным мылом. Если же краска масляная или акриловая, понадобится спирт или пятновыводитель. Для деликатных тканей лучше обращаться в химчистку, чтобы избежать повреждений.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Как удалить засохшую краску с одежды

Засохшие пятна краски сложнее удалить, но это возможно. Сначала осторожно соскребите верхний слой краски тупым ножом или щеткой. Затем нанесите на пятно жирную основу, например, подсолнечное масло или вазелин, и оставьте на 30-40 минут для размягчения краски. После этого обработайте пятно очищенным бензином или уайт-спиритом, а затем постирайте одежду в обычном режиме.

Автор видео на YouTube-канале "Давайте творить" поделилась другим вариантом смеси, которая поможет удалить старое пятно от краски. Этот метод предполагает предварительную обработку пятна раствором Димексида перед использованием основного раствора для стирки.

На пятно нужно нанести небольшое количество раствора Димексида, который можно приобрести в аптеке. Раствор следует оставить на 10 минут, в течение которых пятно должно начать растворяться ("поплывет").

Далее приготовить смесь из:

2 столовых ложек растительного масла

1 чайной ложки соли

1 чайной ложки стирального порошка

После этого нужно просто выплаты вещь и пятно исчезнет.

Смотрите видео, в котором показано, как удалить старое пятно от краски с одежды:

Как отстирать краску на одежде без ацетона

Ацетон может быть эффективным, но часто повреждает ткани или оставляет после себя запах. К счастью, существуют более безопасные альтернативы.

Перекись водорода. Нанесите перекись на пятно, оставьте на 2-3 часа, затем постирайте одежду. Этот метод подходит для светлых тканей. Уксус и соль. Смешайте уксус, нашатырный спирт и соль в пропорции 2:2:1, нанесите на пятно, накройте пленкой на 5-8 минут, затем постирайте одежду.

Для акриловой краски эффективным бывает средство для мытья посуды, смешанное с водой и нашатырным спиртом. Эти способы менее агрессивны, но требуют больше времени и терпения.

В случае масляных красок альтернативой может стать скипидар или специализированные средства для выведения масляных пятен, которые не содержат ацетона.

Читайте также:

Что известно о YouTube-канале "Давайте творить"? Канал "Давайте творить" посвящен созданию уюта в квартире своими руками. Автор предлагает бюджетные, простые и функциональные идеи для домашнего декора и обустройства. Также она делится разнообразным лайфхаками, которые помогут в хозяйстве. На канале насчитывается 22,3 тыс. подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред