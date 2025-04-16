Как быстро избавиться от пятен от дезодоранта - 3 удивительных способа

Вы узнаете:
- Три нестандартных способа их удаления пятен
- Какие методы подходят для темной и светлой одежды
- Как сделать собственное натуральное пятновыводящее средство для выведения пятен
Нет ничего хуже, чем утром заметить белое пятно от дезодоранта на любимой одежде. Вы уже готовы выходить, и вдруг - раздражающая полоса портит настроение.
Команда Make Waves - бренда антиперспирантов и натуральных дезодорантов - потратила годы на разработку формул, которые защищают одежду и обеспечивают комфорт коже. Главред узнал три простых, но неожиданных способа, как быстро избавиться от пятен.
Носки - как чистящее средство
Иногда самые эффективные средства - самые простые. Просто возьмите чистый носок или пару капроновых колготок и осторожно потрите пятно, пишет The Sun. Этот метод особенно хорошо работает, если действовать быстро - пока пятно еще свежее.
"Это самый быстрый и удобный способ, особенно когда нужно быстро удалить белые следы с темной одежды", - отметил эксперт по уходу за кожей и соучредитель Make Waves Оуэн Машон.
Лимонный сок - природная магия для светлых вещей
Кислотность лимона не только борется с пятнами, но и естественно осветляет ткань. Особенно хорошо подходит для белой или светлой одежды.
Смешайте лимонный сок с водой (в пропорции 1:1) и перелейте в бутылку с распылителем. Нанесите на пятно перед стиркой - и одежда снова будет выглядеть как новая.
Для более сложных пятен можно приготовить пасту: смешайте 3 части пищевой соды с 1 частью воды, нанесите на пятно и оставьте перед стиркой.
Пищевая сода - бюджетная классика
Сода - одно из самых эффективных и доступных средств в борьбе с пятнами. Достаточно нанести немного соды на влажное пятно, оставить на 10-15 минут, а затем смыть или постирать - и неприятный след исчезнет.
Эти простые, но действенные советы помогут сохранить вашу одежду чистой, а утро - без стресса. И помните: лучше предотвращать пятна, чем бороться с ними.
Вас также может заинтересовать:
- Названо недооцененное средство, которое убирает пятна с обуви: как оно работает
- Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 мин: опытная хозяйка поделилась средством
- На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна
The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред