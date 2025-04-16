Как быстро избавиться от пятен от дезодоранта - 3 удивительных способа

Эксперты разработали три неожиданных, но действенных способа удаления стойких пятен.

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Три удивительных способа удалить следы от дезодоранта / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Три нестандартных способа их удаления пятен

Какие методы подходят для темной и светлой одежды

Как сделать собственное натуральное пятновыводящее средство для выведения пятен

Нет ничего хуже, чем утром заметить белое пятно от дезодоранта на любимой одежде. Вы уже готовы выходить, и вдруг - раздражающая полоса портит настроение.

Команда Make Waves - бренда антиперспирантов и натуральных дезодорантов - потратила годы на разработку формул, которые защищают одежду и обеспечивают комфорт коже. Главред узнал три простых, но неожиданных способа, как быстро избавиться от пятен.

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Носки - как чистящее средство

Иногда самые эффективные средства - самые простые. Просто возьмите чистый носок или пару капроновых колготок и осторожно потрите пятно, пишет The Sun. Этот метод особенно хорошо работает, если действовать быстро - пока пятно еще свежее.

"Это самый быстрый и удобный способ, особенно когда нужно быстро удалить белые следы с темной одежды", - отметил эксперт по уходу за кожей и соучредитель Make Waves Оуэн Машон.

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика: Главред

Лимонный сок - природная магия для светлых вещей

Кислотность лимона не только борется с пятнами, но и естественно осветляет ткань. Особенно хорошо подходит для белой или светлой одежды.

Смешайте лимонный сок с водой (в пропорции 1:1) и перелейте в бутылку с распылителем. Нанесите на пятно перед стиркой - и одежда снова будет выглядеть как новая.

Для более сложных пятен можно приготовить пасту: смешайте 3 части пищевой соды с 1 частью воды, нанесите на пятно и оставьте перед стиркой.

Пищевая сода - бюджетная классика

Сода - одно из самых эффективных и доступных средств в борьбе с пятнами. Достаточно нанести немного соды на влажное пятно, оставить на 10-15 минут, а затем смыть или постирать - и неприятный след исчезнет.

Эти простые, но действенные советы помогут сохранить вашу одежду чистой, а утро - без стресса. И помните: лучше предотвращать пятна, чем бороться с ними.

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