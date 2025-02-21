Что приклеить на подошву - лайфхаки, чтобы обувь не скользила

Чтобы обувь не скользила, можно одеть ледоступы, наклеить пластырь или наждачку. Как сделать подошву менее скользкой зимой с помощью простых методов.

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Что можно приклеить на подошву, чтобы обувь не скользила / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как сделать, чтобы обувь не скользила

Как выбрать подошву, которая не будет скользить зимой

Зима - "звездное время" для травматологов. В гололед трудно удержаться на ногах не только детям, но и взрослым. Если взрослые хотя бы пытаются обходить скользкие места, то для детей это лишь развлечение. Однако такое катание может закончиться неудачным падением с растяжением связок, вывихом, переломом или даже сотрясением мозга, и вся радость от него быстро улетучится.

Гололед - явление неприятное, но зимой его не избежать. Поэтому Главред подобрал несколько советов, как сделать так, чтобы обувь не скользила.

Как сделать, чтобы обувь не скользила

На YouTube-канале Телеканал Вита рассказывают, каким образом можно сделать подошву менее скользкой.

Говорят, если перед выходом обработать подошву лаком для волос, она станет менее скользкой. Метод с носками выглядит странно и даже немного смешно, однако является действенным. Нужно надеть носки не под обувь, а сверху. Хлопок, из которого чаще всего изготавливают носки, хорошо противостоит гололеду. Если вопрос стиля для вас второстепенный, то можете воспользоваться этим лайфхаком. Еще один вариант - натереть подошву картофелем. Разрежьте картофелину пополам и протрите разрезанной частью подошву. Обувные мастера советуют надевать на подошву ледоступы или заказать профилактику подошвы, то есть наклеить тонкую резиновую накладку. Стоит такая "профилактика" около 120 гривен, и ставить ее лучше на кожаную обувь. Еще один вариант - нанести тонким слоем клей "Момент" и, не дожидаясь высыхания, присыпать его песком. Это сделает подошву менее скользкой примерно на три-четыре недели. Можно также купить в аптеке рулон лейкопластыря, отрезать несколько кусочков по 3-4 сантиметра и приклеить их в форме "крест-накрест" на сухую и чистую подошву. Однако этот способ подходит только для сухой морозной погоды, ведь во влажную погоду пластырь быстро отклеится. Строительный магазин тоже может помочь: в нем продается наждачная бумага на клейкой основе. Ее нужно просто приклеить к подошве. Такая защита продержится 2-3 дня, после чего процедуру придется повторить. Если же не найдете такую наждачную бумагу, можно приклеить к подошве жесткую часть губки для мытья посуды.

Как выбрать подошву, которая не будет скользить зимой

Чтобы в будущем не возникало проблем со скользкой обувью, стоит знать несколько правил по выбору подошвы. Если не каждый может визуально определить материал подошвы, то некоторые ее физические характеристики заметны всем.

Очень твердая подошва имеет плохое сцепление со льдом, а значит, будет скользить. Проверить качество сцепления можно на скользком полу.

Также важен рисунок подошвы. Если она полностью гладкая, то не подойдет для зимы. На зимней обуви должен быть протектор с глубокими разнонаправленными бороздками. Именно эта деталь обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью. Качественные производители обуви обычно учитывают этот нюанс, чтобы их продукция соответствовала сезонным условиям.

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