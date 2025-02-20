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Как избавиться от мышиного запаха - действенные средства для дома

Марина Иваненко
20 февраля 2025, 15:00
47
Как избавиться от мышиного запаха быстро и эффективно? Уксус, хлор, марганцовка или кофейные зерна помогут полностью устранить вонь и дезинфицировать помещение!
Как избавиться от мышиного запаха
Как избавиться от мышиного запаха / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие запахи помогают избавиться от грызунов
  • Как устранить мышиный запах

С наступлением осени мыши ищут теплые места для зимовки и часто поселяются в домах. Грызуны оставляют после себя специфический запах, от которого необходимо избавиться. Сначала следует найти источник запаха. Главред поможет найти эффективные методы уменьшения нашествия мышей и способы устранения неприятной вони.

Первым делом необходимо избавиться от источника неприятного запаха - грызунов. Пока они не покинут ваш дом, бороться с запахом нет смысла.

Какие запахи ненавидят мыши и крысы

По информации УНИАН, мыши имеют очень чувствительное обоняние, поэтому их можно отпугивать резкими запахами.

  • Цитронела - природное средство для отпугивания насекомых и животных. Его получают из травы, имеющей цветочный аромат. Можно использовать свечи или масло цитронеллы или же высадить это растение вокруг дома - это поможет отпугнуть не только мышей, но и других вредителей.
  • Корица - свечи с корицей не только создают уют в доме, но и отпугивают грызунов. Также можно разбросать корицу по всему дому или приготовить спрей: смешать несколько капель масла корицы с водой и распылить по помещению.
  • Мятное масло - запах мяты слишком резкий для мышей. Эксперты советуют использовать диффузоры для распыления мятного масла или наносить его на места, где замечены мыши.
  • Белый уксус - имеет неприятный для грызунов запах. Ватные шарики, смоченные в уксусе, следует разложить в местах возможного проникновения мышей. Это не только отпугнет их, но и замаскирует неприятный запах.

Как устранить мышиный запах

  1. Марганцовка - популярное и эффективное дезинфицирующее средство. Необходимо обработать все поверхности, которые можно вымыть.
  2. Хлор - хорошо дезинфицирует и устраняет запах, но его нельзя использовать в присутствии детей, поскольку он легко испаряется. Разводить в соотношении 1:5, налить раствор в пульверизатор и распылять на все доступные поверхности (стены, мебель, пол). Аналогично используется уксус.
  3. Перекись водорода - эффективен для обработки всего дома и устранения запаха с одежды. Смесь перекиси, моющего средства и соды поможет очистить поверхности. Для одежды используется раствор перекиси и воды (1:6).
  4. Кофейные зерна - хорошо поглощают неприятные запахи. Их можно раскладывать вблизи источника вони или использовать сухую кофейную гущу.
  5. Соль - мощный поглотитель влаги и запахов. Мешочки с солью раскладывают в шкафах или других местах дома. Также можно засыпать солью очаги запаха, а затем убрать ее.

Как избавиться от мышей и крыс в доме

На канале "Магия растений" рассказывают о том, как можно избавиться от мышей и крыс в доме. Родентициды Талон – готовые приманки в форме гранул и брикетов. Обе приманки подходят и для мышей и крыс. Они их привлекают потому, что имеют злаковую основу. Брикеты лучше применять в тех местах, где повышена влажность, поскольку они не разбухают.

Второе средство, которое рекомендуют в видео – специальный ящик. Он безопасен для тех людей, которые имеют домашних любимцев, что могут перевернуть яды, а также для тех людей, которые имеют маленьких любознательных детей. Ящик закрывается на ключ, грызуны забегают внутрь и съедают приманку. Чтобы восстановить приманку в ящике, его нужно открыть ключом.

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