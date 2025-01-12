Куда летит сигаретный дым - риски и способы устранения запаха

Можно даже не курить: запах сигарет проникает сквозь стены, оседает на вещах и создает угрозу для здоровья

https://glavred.info/life/kuda-letit-sigaretnyy-dym-riski-i-sposoby-ustraneniya-zapaha-10629914.html Ссылка скопирована

Куда летит сигаретный дым / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Куда летит и где оседает дым от сигарет

Как устранить сигаретный запах

Куда летит сигаретный дым

Табачный дым легче воздуха, а значит, он будет подниматься вверх. Для тех, людей, которые живут в многоэтажках и где-то на верхнем этаже, это означает, что их будет "обкуривать" наибольшее количество соседей.

Но бывает и такое, что табачный дым опускается вниз - это происходит тогда, когда курильщик использует мундштук. Воздух, который проходит вместе с дымом через него, охлаждается и уже не будет лететь вверх. Частицы дыма тяжелее воздуха, поэтому будут опускаться вниз.

видео дня

Может ли сигаретный дым проникать сквозь стены

Запах сигарет имеет свойство проникать от соседей через сквозные розетки, канализационный стояк в туалете, щели в плинтусах. Более того, очень трудно определить откуда именно проникает запах, поскольку он будет ощущаться во всех комнатах.

Дым, оседающий на одежде, мебели, коврах - опасен

Даже если ни вы, ни кто-либо в вашей семье не курит, сигаретный дым все равно незаметно может вредить здоровью. Как показывают исследования, никотин, который оседает на поверхности предмета, осуществляет реакцию с озоном. В результате этой реакции образуются новые вещества, которые являются достаточно вредными для человека. Чтобы доказать этот факт, ученые занимались исследованием реакции никотина и частицами воздуха на поверхности различных материалов, которые есть в доме (целлюлоза, полировка, ткань, бумага).

Как итог исследования ученые заявили: "Учитывая, что продукты реакции никотина с озоном на различных поверхностях в доме токсичны, а их частицы очень малы, они могут быть причиной проблем со здоровьем. Таким образом, подобное пассивное курение является дополнительным фактором риска для здоровья".

Как кожа, волосы и ногти поглощают сигаретный дым

Сигаретный дым канцерогенными остатками оседает на всем, к чему прикасается. Исключением не является кожа и волосы. Возможно, вы этого не чувствуете, но он там есть.Никотин, поглощенный через легкие или кожу, влияет на потовые железы. Именно он увеличивает потоотделение и подчеркивает запах пота.

Как избавиться от сигаретного дыма в доме

Если это застарелый запах, то устранить его будет очень трудно. Но можно попробовать воспользоваться такими методами:

В первую очередь, проветрить помещение, открывая окна и включив кондиционер.

Кафельные поверхности необходимо тщательно вымыть специальным раствором (вода и хлорный отбеливатель 9:1). Если хлорного отбеливателя нет, можно воспользоваться белым уксусом.

Для того, чтобы убрать запах со стен, нужно их покрасить, перед тем очистив специальным средством (например, три натрий фосфат).

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред