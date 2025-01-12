Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Куда летит сигаретный дым - риски и способы устранения запаха

Олег Макаров
12 января 2025, 16:05обновлено 12 января, 16:42
80
Можно даже не курить: запах сигарет проникает сквозь стены, оседает на вещах и создает угрозу для здоровья
Куди летить сигаретний дим
Куда летит сигаретный дым / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Куда летит и где оседает дым от сигарет
  • Как устранить сигаретный запах
  • Куда летит сигаретный дым

Табачный дым легче воздуха, а значит, он будет подниматься вверх. Для тех, людей, которые живут в многоэтажках и где-то на верхнем этаже, это означает, что их будет "обкуривать" наибольшее количество соседей.

Но бывает и такое, что табачный дым опускается вниз - это происходит тогда, когда курильщик использует мундштук. Воздух, который проходит вместе с дымом через него, охлаждается и уже не будет лететь вверх. Частицы дыма тяжелее воздуха, поэтому будут опускаться вниз.

видео дня

Может ли сигаретный дым проникать сквозь стены

Запах сигарет имеет свойство проникать от соседей через сквозные розетки, канализационный стояк в туалете, щели в плинтусах. Более того, очень трудно определить откуда именно проникает запах, поскольку он будет ощущаться во всех комнатах.

Дым, оседающий на одежде, мебели, коврах - опасен

Даже если ни вы, ни кто-либо в вашей семье не курит, сигаретный дым все равно незаметно может вредить здоровью. Как показывают исследования, никотин, который оседает на поверхности предмета, осуществляет реакцию с озоном. В результате этой реакции образуются новые вещества, которые являются достаточно вредными для человека. Чтобы доказать этот факт, ученые занимались исследованием реакции никотина и частицами воздуха на поверхности различных материалов, которые есть в доме (целлюлоза, полировка, ткань, бумага).

Как итог исследования ученые заявили: "Учитывая, что продукты реакции никотина с озоном на различных поверхностях в доме токсичны, а их частицы очень малы, они могут быть причиной проблем со здоровьем. Таким образом, подобное пассивное курение является дополнительным фактором риска для здоровья".

Как кожа, волосы и ногти поглощают сигаретный дым

Сигаретный дым канцерогенными остатками оседает на всем, к чему прикасается. Исключением не является кожа и волосы. Возможно, вы этого не чувствуете, но он там есть.Никотин, поглощенный через легкие или кожу, влияет на потовые железы. Именно он увеличивает потоотделение и подчеркивает запах пота.

Как избавиться от сигаретного дыма в доме

Если это застарелый запах, то устранить его будет очень трудно. Но можно попробовать воспользоваться такими методами:

  • В первую очередь, проветрить помещение, открывая окна и включив кондиционер.
  • Кафельные поверхности необходимо тщательно вымыть специальным раствором (вода и хлорный отбеливатель 9:1). Если хлорного отбеливателя нет, можно воспользоваться белым уксусом.
  • Для того, чтобы убрать запах со стен, нужно их покрасить, перед тем очистив специальным средством (например, три натрий фосфат).

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сигареты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

16:14Мир
"Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году

"Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году

16:00Экономика
Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

15:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

Последние новости

17:10

1 пачка гренок и закуска на столе: рецепт нашумевшего блюда за 3 минуты

16:41

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

16:38

Единицы делают это правильно: как стирать джинсы, чтобы они не сели

16:14

Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

16:05

Куда летит сигаретный дым - риски и способы устранения запаха

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
16:00

"Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году

15:43

Как успокоить напуганную собаку: советы от кинолога

15:41

Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

15:35

Где спрятана звезда: на поиски дается всего 7 секунд

Реклама
15:25

Как компактно сложить полотенца в ванной: гениальный лайфхак из TikTok

15:20

ВСУ наносят впечатляющие потери штурмовикам КНДР: в ISW раскрыли угрозы

15:17

Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбикамиВидео

15:01

Как быстро и без особых усилий очистить стиральную машину: эффективные средства

14:52

Лесик вернулся домой после остановки сердца: как музыкант выглядит сейчас

14:39

"Является неизбежным сценарием": в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки

14:34

Опыт мирных переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войнымнение

14:24

Как приготовить вкусную пшенную кашу без горечи: полезные советы

14:22

Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ

13:45

Где нужно хранить куриные яйца дома: эксперт раскрыл важную деталь

13:35

Есть повреждения: у кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии

Реклама
13:26

Мазут из Крыма может добраться до побережья Одесчины: в чем опасность - Плетенчук

13:06

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 января

12:58

"Россияне пытаются обойти Покровск": в ВСУ оценили угрозу окружения города

12:58

Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет - Зеленский

12:39

35 лет разницы и любовь с третьего взгляда: Ступка раскрыл детали нового романа

12:30

Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже: что известно

12:08

"Давление врага усилится": стали известны последствия выхода ВСУ из Курахово

11:57

Не пограничные страны: в Польше прокомментировали отправку войск НАТО в Украину

11:49

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 января: Козерогам - проблемы, Рыбам - прогресс

11:11

Россияне проникли в боевые порядки ВСУ: военные раскрыли угрозы под Лиманом

10:56

Александр Усик стал лучшим боксером года: украинец обратился к Фьюри

10:30

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:17

Шольц против помощи Украине: немецкий политолог раскрыл истинную причину

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 января

10:10

Нужна всего 1 банка сардин: такой салат сметают со стола всегда первым - рецептВидео

10:09

Встреча Путина и Трампа: Швейцария заявила о готовности принять саммит - СМИ

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

09:32

Цель не Покровск: враг обходит город и приближается к Днепропетровщине - СМИ

09:28

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

09:27

Гороскоп на завтра 13 января: Львам - удивительный сюрприз, Козерогам - прибыль

Реклама
08:57

ВСУ прорвались на Курщине: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

08:44

Северокорейский пленный раскрыл правду о потерях военных из КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

Стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине - ISW

07:25

Чем отличаются 2 младенца: надо найти 3 отличия за 12 секунд

05:00

Какой сегодня праздник 12 января 2025 года: почему стоит быть осторожным на перекрестке

04:30

Бензин - это "паливо" чи "пальне": только единицы дадут правильный ответВидео

03:30

Зачем опытные водители возят в авто горчицу: хитрый лайфхак удивит многих

02:20

Харизма сбивает с ног: астрологи назвали ТОП-3 самых ярких знаков зодиака

00:40

"Не готовы к нападению": Жорин заявил о подготовке Европы к войне с РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять