Где спрятана звезда: на поиски дается всего 7 секунд

Придется очень сильно постараться, чтобы заметить настоящий тайник звезды.

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Надо найти звезду за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua, unsplash.com

Головоломки обеспечивают отличную тренировку для мозга, и это одна из причин, почему они так быстро набирают популярность, в том числе и среди украинцев. Такую тренировку, которая может улучшить сообразительность и внимательность, очень легко вписать в свой ежедневный график, ведь она занимает немного времени и при этом всегда может быть под рукой.

В следующей загадке нужно отыскать звезду среди елок в лесу, пишет jagranjosh.

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Непросто будет справиться с такой задачкой, ведь звезда спрятана очень искусно. Она постоянно будет ускользать от вашего взгляда.

Но не стоит сразу опускать руки - лучше настроить себя на победу и уверенно и целенаправленно двигаться вперед.

Чтобы отыскать звезду, нужно будет внимательно осмотреть каждый уголок картинки, не выпуская из-под взгляда ни одной детали, ведь трудно спрогнозировать заранее, какая именно мелочь сможет указать на правильный ответ.

При этом придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается очень мало времени - всего 7 секунд. Лишь самые умные смогут справиться настолько быстро.

Нужно найти звезду за 7 секунд/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете, при желании, поделиться ею со своими родными и друзьями - возможно они также будут не против проверить свою внимательность и сообразительность.

Правильный ответ можно посмотреть, пролистав страницу вниз. Но стоит сперва попробовать самостоятельно решить задание.

Непросто будет заметить звезду/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти ошибку за 11 секунд. На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного. Но что-то на картинке не так.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 22 секунды угадать, где 3 отличия между картинками с девушкой и львом. Выявить несколько различий между двумя рисунками может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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