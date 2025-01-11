Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

На двух картинках изображен человек, держащий лампу Аладдина в руках. Однако эти рисунки не являются абсолютно одинаковыми - на них есть несколько отличий.

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Надо найти 3 отличия за 26 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки на выявление отличий между картинками требуют от участников внимательного рассматривания рисунков, поскольку отличающиеся детали часто скрыты и незаметны на первый взгляд.

Такие задачи - отличный способ проверить собственную наблюдательность, ведь только внимательные и терпеливые люди смогут найти все отличия.

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В следующей головоломке нужно определить три различия между изображениями мужчины с лампой Аладдина в руках, сообщает jagranjosh.

Если присмотреться внимательнее, можно заметить, как отличия пытаются спрятаться. Люди, сохраняющие концентрацию, точно смогут найти их.

Задача будет не из простых, ведь на её выполнение даётся всего 26 секунд. Поэтому важно работать быстро и не отвлекаться.

Надо найти 3 отличия за 26 секунд/ jagranjosh

Постарайтесь максимально сосредоточиться и найти все отличия как можно быстрее.

Ниже мы приводим правильный ответ.

Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку за 11 секунд. На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного. Но что-то на картинке не так.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 22 секунды угадать, где 3 отличия между картинками с девушкой и львом. Выявить несколько различий между двумя рисунками может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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