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Где нужно хранить куриные яйца дома: эксперт раскрыл важную деталь

Юлия Закрепа
12 января 2025, 13:45обновлено 12 января, 14:46
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Специалисты рассказал, где необходимо хранить молочные продукты и яйца, чтобы они дольше оставались свежими.
Где нужно хранить куриные яйца дома: эксперт раскрыл важную деталь
Где хранить яйца, чтобы они не испортились / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Для чего хранить яйца в оригинальной упаковке
  • Где нужно хранить яйца на кухне

Люди разделились на два лагеря, одни считают, что яйца стоит хранить в кухонном шкафу, а остальные выбирают холодильник. Эксперты Egg Info поделились правильным ответом, чтобы решить эту дискуссию.

По словам экспертов, яйца следует хранить в месте, где держится постоянная температура ниже 20C. Поэтому стоит избегать перемещения их между очень холодными и теплыми местами в доме, говорится в издании Mirror.

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"Если у вас есть прохладная кладовая, которая не нагревается, когда температура на кухне повышается, это хорошо для хранения яиц. Обычный кухонный шкаф может казаться относительно постоянной средой, но температура все равно может колебаться во время приготовления пищи. вещи, которые выделяют много тепла или пара", - пояснил специалист.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

"Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Таким образом температура всегда будет постоянной и ваши яйца будут свежими. Перед использованием, стоит их извлечь и оставить при комнатной температуре примерно на 30 минут, чтобы нагрелись", - добавил эксперт.

Кроме того, эксперты также советуют хранить яйца в оригинальной упаковке, а не транспортировать их в спиральный держатель для яиц или на полку для яиц в вашем холодильнике.

"Коробка не только защищает яйца, но и показывает срок годности. Возможно, лучшая причина хранить яйца в картонной коробке - это гарантия того, что они будут максимально свежими. Яичная скорлупа имеет маленькие поры, сквозь которые со временем могут просачиваться бактерии из других продуктов, например пищевые запахи и ароматизаторы. Наш совет - сохраняйте упаковку", - добавил специалист по яйцам.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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