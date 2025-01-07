Как легко и быстро почистить вареные яйца: повар поделился интересным лайфхаком

Шеф-повар поделился интересными советами, которые помогут получить идеально гладкие вареные яйца.

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Как чистить яйца / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нужно добавить в воду во время приготовления яиц

Как их правильно чистить

Умение варить яйца до идеала - это обязательный навык, который не всегда является таким простым, как кажется на первый взгляд.

Главред решил разобраться, как правильно варить и чистить яйца.

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Как правильно варить яйца

Как пишет express.co.uk, повар и ресторатор Джейми Оливер дал несколько советов, которые помогут в приготовлении яиц.

В частности, он советует добавлять в воду небольшое количество соли, чтобы предотвратить быстрое растрескивание скорлупы.

"Окуните яйцо в воду и выньте его из воды несколько раз, прежде чем осторожно положить на дно кастрюли", - сказал он.

Также ключевым моментом является избежание перекипания: "Не варите яйца слишком долго, поскольку они могут стать сухими и резиновыми. Чтобы убедиться, что желтки равномерно распределились, немного переверните яйцо".

Как правильно чистить яйца

Шеф-повар Гордон Рамзи утверждает, что нашел идеальный способ очистить яйцо, сохранив его идеальную овальную форму.

Он советует снимать скорлупу с яйца, постукивая им о дно кастрюли, а затем погружать в холодную воду.

"Вода просачивается под скорлупу (и вы, - ред.) видите, как скорлупа снимается гораздо легче", - отмечает он.

Рамзи также добавляет, что его главный совет будет хорошо работать с крутыми или мягкими яйцами, в зависимости от ваших предпочтений.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

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