Чем очистить сковороду от пригоревшей пищи: давно забытый, но эффективный способ

Многие хозяйки знают, что стоит хотя бы ненадолго отойти с кухни, оставив сковородку на огне, как она тут же может пригореть. Отмыть сковороду будет далеко непросто. Мы расскажем, как очистить пригоревшую еду от сковороды достаточно быстро и просто.
Автор YouTube-канала Настины советы показала способ, благодаря которому можно будет отмыть сковороду от пригари без использования абразивных средств.
Как очистить сковороду от пригоревших продуктов
Разогреваем сковороду на огне
Наливаем в сковороду воду на уровне, чтобы она прикрыла пригоревшую пищу, но не больше. Включаем газ и доводим воду до кипения.
Добавляем в сковороду перкарбонат натрия
Это экологичный очиститель, который при взаимодействии с кипятком распадается на соду, воду и кислород. Его нужно добавлять в сковороду сразу после того, как закипит вода.
Порошка нужно добавить немного – щепотку – и сразу убавить газ. Образуется много пены – это выделяется активный кислород.
Держим сковороду на огне от 2 до 10 минут. В зависимости от того, насколько сильно пригорели к ней продукты.
Далее снимаем сковороду с плиты и наливаем туда холодную воду. Все содержимое выливаем в унитаз. Содержимое сковороды разбавляется холодной водой, поскольку горячую воду сливать в унитаз нельзя, иначе он треснет.
Моем сковороду моющим средством
После всего моем сковороду губкой и моющим средством. Сковородка должна стать полностью чистой.
Смотрите видео, как отмыть сковороду от пригоревших продуктов:
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Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?
Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.
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