Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способ

Многие из нас пользуются сковородками практически каждый день для разогрева пищи. Сковорода быстро загрязняется, а мыть ее сложно, поэтому часто к ней налипает много жира и нагара. И возникает вопрос, как очистить сковороду от нагара снаружи в домашних условиях. Об одном из способов мы вам расскажем.
Автор YouTube-канала Женские хитрости 1000 секретов рассказала, как отмыть сковороду от пригари и сделать это относительно быстро.
Как очистить сковороду от толстого слоя нагара
Готовим раствор для очищения сковородки
Для этого нужно разогреть в кастрюле воду, чтобы она стала теплой. Туда добавить 2 столовые ложки соды и 2-3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Если жидкого мыла нет, его можно натереть на терке. Смесь нужно тщательно перемешать.
Также надо насыпать туда 1 столовую ложку лимонной кислоты. Добавление лимонной кислоты приведет к мгновенной реакции раствора, который может подняться высоко в кастрюле. Поэтому лучше заранее взять емкость поглубже.
Ставим сковороду в кастрюлю с раствором
Опускаем в кастрюлю сковороду и ставим ее на медленный огонь примерно на 7-10 минут. В процессе можно увидеть, как отходит нагар.
Чистим сковороду
После того как прошло время, нужно достать сковороду и начать чистить ее вручную ножом и металлической губкой.
В итоге сковорода должна полностью очиститься от нагара.
Смотрите видео, как отчистить сковородку от старого нагара:
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Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?
Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.
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