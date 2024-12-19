Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способ

Вы узнаете, как отмыть многолетний жир снаружи сковороды, когда попробуете способ, для которого понадобится приготовить раствор из нескольких компонентов.

https://glavred.info/life/kak-otmyt-skovorodu-ot-starogo-zhira-snaruzhi-ochen-horoshiy-sposob-10623557.html Ссылка скопирована

Как очистить сковороду от сильного нагара и жира / Скриншот YouTube

Многие из нас пользуются сковородками практически каждый день для разогрева пищи. Сковорода быстро загрязняется, а мыть ее сложно, поэтому часто к ней налипает много жира и нагара. И возникает вопрос, как очистить сковороду от нагара снаружи в домашних условиях. Об одном из способов мы вам расскажем.

Автор YouTube-канала Женские хитрости 1000 секретов рассказала, как отмыть сковороду от пригари и сделать это относительно быстро.

Как очистить сковороду от толстого слоя нагара

Готовим раствор для очищения сковородки

Для этого нужно разогреть в кастрюле воду, чтобы она стала теплой. Туда добавить 2 столовые ложки соды и 2-3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Если жидкого мыла нет, его можно натереть на терке. Смесь нужно тщательно перемешать.

Также надо насыпать туда 1 столовую ложку лимонной кислоты. Добавление лимонной кислоты приведет к мгновенной реакции раствора, который может подняться высоко в кастрюле. Поэтому лучше заранее взять емкость поглубже.

Ставим сковороду в кастрюлю с раствором

Опускаем в кастрюлю сковороду и ставим ее на медленный огонь примерно на 7-10 минут. В процессе можно увидеть, как отходит нагар.

Чистим сковороду

После того как прошло время, нужно достать сковороду и начать чистить ее вручную ножом и металлической губкой.

В итоге сковорода должна полностью очиститься от нагара.

Смотрите видео, как отчистить сковородку от старого нагара:

Другие новости:

Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала? Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред