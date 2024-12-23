Как очистить кран от ржавчины: легкий, быстрый и рабочий способ

Не секрет, что краны в ванной и на кухне со временем могут покрыться ржавчиной, которую отмыть далеко не просто. Возникает проблема, как удалить ржавчину с крана в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который должен помочь.
Автор YouTube-канала Марина Жукова рассказала, как быстро отмыть ржавчину на смесителе, и какой раствор для этого нужно приготовить.
Как очистить ржавый водопроводный кран
Понадобятся соль и лимонная кислота
Берем судок и насыпаем в него по 2 столовые ложки лимонной кислоты и поваренной соли.
Намачиваем губку водой, макаем ее в смесь лимонной кислоты и соли, и начинаем тереть места со ржавчиной на смесителе.
В труднодоступных местах подключаем щетку. Автор показывает, что вся видимая ржавчина очень хорошо отчищается.
Чем убрать ржавчину с крана полностью
В некоторых местах ржавчина так просто не отчищается. Чтобы очистить и там, нужно максимально положить смесь на проблемные места, сверху приложить влажные салфетки и зафиксировать их на 40 минут.
Спустя время снимаем влажные салфетки с этих мест и начинаем чистить.
Все ржавчина со смесителя должна полностью очиститься.
Смотрите видео, как отчистить смеситель в ванной от ржавчины:
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Кто такая Марина Жукова?
Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.
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