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Женщина удивила лайфхаком, как легко очистить краны от налета

Юлия Закрепа
15 августа 2024, 03:03
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Как сделать ваши краны чистыми и блестящими - женщина в Сети поделилась действенным лайфхаком.
Женщина удивила лайфхаком, как легко очистить краны от налета
Как почистить кран / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краны - это место, которое часто имеет грязь, даже из-за самой же воды. Основная проблема в том, что покрытие крана повреждается из-за жесткой воды и оставляет неприглядные накопления кальция на смесителях.

Если ваши краны портят вашу безупречно чистую ванную комнату или кухню, тогда стоит использовать интересный метод. Специалист по уборке в Сети поделилась действенным методом, которым она обычно пользуется. Женщина рассказала, что такой метод может повторить любой, ведь этот продукт есть у каждого дома, передает Mirror.

На своем сайте женщина поделилась с читателями, что лучше всего в борьбе с налетом на кранах поможет столовый уксус. Она отметила, что такой метод уборки не только действенный, а является натуральным и не содержит ядовитых химикатов.

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Однако, она отметила, что перед использованием уксуса необходимо предварительно проверить небольшой участок, чтобы убедиться, что он не повредит покрытие ваших кранов. Она также предупреждает, чтобы уксус не попадал на любую гранитную столешницу, поскольку кислота в уксусе может испортить поверхность. Вам понадобится только белый уксус, небольшая миска и несколько бумажных полотенец.

Специалист советует придерживаться следующих советов и инструкций:

  • Стоит налить немного уксуса в миску и добавить несколько бумажных полотенец. Они должны полностью пропитаться уксусом, поэтому стоит добавить их больше, если понадобится.
  • Влажные полотенца необходимо нанести на любые участки с пятнами от жесткой воды или известковым налетом на кране.
  • Нужно оставить их на один час. Через час стоит снять полотенца и протереть ими любые пятна, которые еще остались.
  • Если на смесителе есть швы или закоулки и щели, где все еще остался налет, стоит воспользоваться зубочисткой, чтобы отчистить труднодоступные места.
Универсальное чистящее средство своими руками
Как приготовить универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Такой метод также можно использовать на душевых лейках. Специалист также поделилась, что уксус хорошо поможет очистить лоток под дозатором воды в холодильнике.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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