4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровью

Бактерии, которые вызывают тошноту, рвоту и диарею - именно они могут быть на дне вашей спортивной бутылки. Нужно использовать многоразовую бутылку для воды - когда вы занимаетесь спортом или просто для питья воды по необходимости. Но есть проблема - люди часто наполняют такие бутылки раз за разом и даже не моют их. А в остатках воды может появляться кишечная палочка, которая вызывает желудочные расстройства. И это даже не зависит от материала, из которого сделана бутылка. Это подчеркивает американский врач Роберт Глатер, отмечается в сюжете "Сніданку з 1+1".
Однако есть несколько надежных способов защитить себя от бактерий.
1. Раствор уксуса
Убить все вредное поможет раствор уксуса. В бутылку надо налить четверть чашки уксуса, а всё остальное заполнить водой, закрыть крышку и оставить на ночь. Утром просто помыть бутылку водой.
2. Перекись водорода (3%)
Также можно использовать перекись водорода. Надо налить немного этого средства в бутылку и хорошо потрясти. После этого помыть бутылку с моющим средством.
3. Посудомоечная машина
Если у вас есть посудомоечная машина, можно помыть бутылку в ней, включив горячую программу.
4. Мыло и вода
И наиболее простой метод - можно помыть бутылку с помощью обычной воды и средства для посуды. После промывки надо снаружи насухо вытереть бутылку чистой тканью или бумажным полотенцем.
Смотрите видео о том, как отмыть бутылку для воды:
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