4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровью

Многоразовую пластиковую бутылку для воды нужно часто мыть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, в частности, кишечные расстройства.

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Как отмыть бутылку для воды/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Бактерии, которые вызывают тошноту, рвоту и диарею - именно они могут быть на дне вашей спортивной бутылки. Нужно использовать многоразовую бутылку для воды - когда вы занимаетесь спортом или просто для питья воды по необходимости. Но есть проблема - люди часто наполняют такие бутылки раз за разом и даже не моют их. А в остатках воды может появляться кишечная палочка, которая вызывает желудочные расстройства. И это даже не зависит от материала, из которого сделана бутылка. Это подчеркивает американский врач Роберт Глатер, отмечается в сюжете "Сніданку з 1+1".

Однако есть несколько надежных способов защитить себя от бактерий.

1. Раствор уксуса

Убить все вредное поможет раствор уксуса. В бутылку надо налить четверть чашки уксуса, а всё остальное заполнить водой, закрыть крышку и оставить на ночь. Утром просто помыть бутылку водой.

2. Перекись водорода (3%)

Также можно использовать перекись водорода. Надо налить немного этого средства в бутылку и хорошо потрясти. После этого помыть бутылку с моющим средством.

3. Посудомоечная машина

Если у вас есть посудомоечная машина, можно помыть бутылку в ней, включив горячую программу.

4. Мыло и вода

И наиболее простой метод - можно помыть бутылку с помощью обычной воды и средства для посуды. После промывки надо снаружи насухо вытереть бутылку чистой тканью или бумажным полотенцем.

Смотрите видео о том, как отмыть бутылку для воды:

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