Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

Эксперт по уборке поделилась доступным и натуральным методом удаления известкового налета из кранов.

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Чем удалить известковый налет с крана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Уборка дома часто предполагает использование нескольких химических чистящих средств. Вместо того, чтобы прибегать к агрессивным химикатам, эксперт рассказала, как натуральным средством удалить стойкий известковый налет с кранов, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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Лимоны имеют много преимуществ. Их можно использовать для очистки стекла душевой кабины, чайников и микроволновых печей. Они также идеально подходят для очистки кранов, поскольку содержат лимонную кислоту, которая расщепляет известковый налет.

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"Чтобы избавиться от известкового налета на кранах, вам нужно приготовить раствор лимонного сока и воды в соотношении 75/25", - сказала эксперт по уборке Tap Warehouse Нэнси Эмери.

Затем мягкой губкой осторожно наберите раствор, протрите им кран. Часть раствора вы можете оставить под краном на 30 минут, чтобы растворить известковые отложения. Через полчаса тщательно промойте крон водой.

Для специальных покрытий важно избегать использования агрессивных химикатов во время уборки, таких как уксус. Лимоны достаточно кислые, поэтому не оставляйте раствор лимонного сока дольше двух минут на уязвимых поверхностях.

После того, как краны промыты водой, их следует потереть тряпкой из микрофибры. Это не только придаст блеск, но и поможет избежать образования известкового налета.

Раствор лимона также можно использовать для очистки аэратора в вашем кране, который также подвержен к образованию известкового налета. Чтобы удалить известковый налет с аэратора, прочистите его зубной щеткой и раствором лимонного сока.

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