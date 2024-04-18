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Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас

Юлия Закрепа
18 апреля 2024, 19:21
Эксперты предупреждают, что использование слишком большого количества воды и даже неправильное вытирание является самой большой ошибкой во время уборки плиты.
Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас
Как правильно мыть стеклянную плиту / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Эксперт рассказал о тонкостях уборки стеклянных поверхностей и предупредил о рисках, если мыть стеклянную плиту неправильно. Часто люди убирают на кухне, будто включается "автопилот". Однако, иногда стоит задуматься, как правильно мыть те или иные вещи на кухне.

Специалист рассказал, когда дело доходит до чистки плит, нужно быть немного осторожнее. Джон Каттс предупреждает, что использование абразивных губок, большое количество воды и даже неправильное вытирание может стать одной из серьезных ошибок на кухне, передает Mirror.

"Есть несколько распространенных ошибок, которые многие из нас совершают, когда дело доходит до чистки стеклянных плит и поверхностей. Использование средства для мытья стекол может показаться очевидным и быстрым решением, но агрессивные химические вещества в этом продукте на самом деле могут нанести поверхности больше вреда, чем пользы. Также следует избегать абразивных губок, вместо этого вы должны использовать ткань из микрофибры, чтобы чистить мягкими круговыми движениями", - пояснил специалист.

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Известно, что часто средства для мытья окон и стекла содержат аммиак, который эффективно удаляет стойкую грязь и пятна, однако со временем может поразить рабочую поверхность. Если мыть таким средством плиту, то во время ее нагрева может высвободить коррозионный аммиак в воздух.

Такой химикат может привести к ожогам глаз, носа, горла и дыхательных путей, а это может даже привести к повреждению легких и летальному исходу. Поэтому, чтобы быть в безопасности, лучше использовать белый уксус. Он содержит уксусную кислоту, которая хорошо расщепляет жир и грязь, удаляя любые стойкие пятна.

Эксперт советует протирать его круговыми движениями, чтобы предотвратить царапины и следы. Также стоит избегать соскабливания пятен ножом или добавлять воду.

"Во время чистки варочной панели используйте сухую ткань из микроволокна, чтобы сначала вытереть пыль, грязь и крошки, чтобы иметь возможность должным образом очистить стекло", - добавил специалист.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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