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Как помыть вытяжку на кухне: что сделать, чтобы добиться идеальной чистоты

Дмитрий Видоменко
9 апреля 2024, 16:36
"Как помыть вытяжку на кухне?" - вопрос, с которым сталкивается множество владельцев жилья. Главред разбирается в нем максимально детально.
Вытяжка, мытье
Как помыть вытяжку на кухне? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

C тем, чтобы экономить хозяйское время при уборке, справиться может только чистая вытяжка и чистые же фильтр для жира, сообщает портал Cleanguard.

Как помыть вытяжку на кухне

1. Подготовка:

Отключите вытяжку от сети. Снимите жировые фильтры. Обычно они крепятся на защелках. Извлеките угольный фильтр (если он есть). Он обычно находится за жировыми фильтрами. Застелите рабочую поверхность под вытяжкой бумажными полотенцами.

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2. Очистка жировых фильтров:

  • Замочите фильтры в горячей воде с моющим средством. Можно использовать средство для мытья посуды, гель для чистки плит или уксус. Оставьте фильтры в растворе на 15-30 минут.
  • Почистите фильтры щеткой.
  • Промойте фильтры чистой водой.
  • Дайте фильтрам высохнуть.

3. Очистка корпуса вытяжки:

  • Протрите корпус вытяжки влажной тряпкой.
  • Смочите тряпку в моющем растворе и протрите корпус снова.
  • Промойте тряпку чистой водой и протрите корпус еще раз.
  • Насухо протрите корпус.

4. Установка фильтров:

  • Установите угольный фильтр (если он есть).
  • Установите жировые фильтры.
  • Включите вытяжку в сеть.

Советы:

  • Для чистки труднодоступных мест можно использовать ватные палочки.
  • Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность вытяжки.
  • Регулярно чистите вытяжку, чтобы не допустить скопления жира и грязи.

Важно:

  • Перед использованием любого чистящего средства обязательно прочитайте инструкцию.
  • Не используйте средства, которые могут повредить поверхность вытяжки.
  • Будьте осторожны при работе с горячей водой.

Как почистить вытяжку за 5 минут

Почистить вытяжку за 5 минут возможно, если она не сильно загрязнена.

Вот несколько способов:

1. С помощью пароочистителя:

  • Нагрейте пароочиститель.
  • Обработайте паром жировые фильтры и корпус вытяжки.
  • Протрите фильтры и корпус влажной тряпкой.

2. С помощью моющего средства для посуды:

  • Нанесите моющее средство на жировые фильтры.
  • Оставьте на 5 минут.
  • Протрите фильтры губкой.
  • Промойте фильтры чистой водой.
  • Протрите корпус вытяжки влажной тряпкой.

3. С помощью уксуса:

  • Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.
  • Нанесите раствор на жировые фильтры.
  • Оставьте на 5 минут.
  • Протрите фильтры губкой.
  • Промойте фильтры чистой водой.
  • Протрите корпус вытяжки влажной тряпкой.

4. С помощью соды:

  • Нанесите соду на жировые фильтры.
  • Намочите фильтры горячей водой.
  • Оставьте на 5 минут.
  • Протрите фильтры губкой.
  • Промойте фильтры чистой водой.
  • Протрите корпус вытяжки влажной тряпкой.

Важно:

  • Перед использованием любого чистящего средства обязательно прочитайте инструкцию.
  • Не используйте средства, которые могут повредить поверхность вытяжки.
  • Будьте осторожны при работе с горячей водой.

Что такое кухонная вытяжка?

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объеме кухни, сообщает "Википедия".

Вытяжка, мытье

Как почистить вытяжку пароочистителем

1. Подготовка:

  • Отключите вытяжку от сети.
  • Снимите жировые фильтры.
  • Извлеките угольный фильтр (если он есть).
  • Застелите рабочую поверхность под вытяжкой бумажными полотенцами.

2. Очистка жировых фильтров:

  • Поместите фильтры в пароочиститель.
  • Обработайте фильтры паром в течение 5-10 минут.
  • Протрите фильтры влажной тряпкой.
  • Дайте фильтрам высохнуть.

3. Очистка корпуса вытяжки:

  • Обработайте корпус вытяжки паром в течение 5-10 минут.
  • Протрите корпус влажной тряпкой.
  • Насухо протрите корпус.

4. Установка фильтров:

  • Установите угольный фильтр (если он есть).
  • Установите жировые фильтры.
  • Включите вытяжку в сеть.

Советы:

  • Для чистки труднодоступных мест можно использовать насадку для пароочистителя.
  • Не используйте пароочиститель на максимальной мощности, так как это может повредить поверхность вытяжки.
  • Будьте осторожны при работе с паром.

Важно:

  • Перед использованием пароочистителя обязательно прочитайте инструкцию.
  • Не используйте пароочиститель, если у него есть повреждения.
  • Не используйте пароочиститель для чистки электроприборов.

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