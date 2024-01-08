Гуру уборки поделилась волшебным средством для ванной, которое поможет удалить стойкие пятна от кофе

Этот лайфхак работает как с коврами, так и с диванами, но не только.

https://glavred.info/lifehack/guru-uborki-podelilas-volshebnym-sredstvom-dlya-vannoy-kotoroe-pomozhet-udalit-stoykie-pyatna-ot-kofe-10531658.html Ссылка скопирована

Можно ли отстирать пятно от кофе / Коллаж Главред, фото flickr (Kenny Stoltz, Adrian Clark)

Удаление пятен с ткани может быть кропотливой задачей, и при таком большом количестве различных чистящих средств для удаления пятен может быть трудно понять, какое из них работает лучше всего, но один гуру по уборке поделился своим смекалкой и доступным советом, который поможет удалить эти надоедливые пятна. Мы все слишком знакомы с ощущением, когда проливаем кофе или жидкость на ковер или мебель, но этот удобный трюк сэкономит часы, потраченные на чистку, а также сэкономит вам несколько копеек, пишет Mirror.

Как вывести застарелое пятно от кофе

Энтузиаст уборки Дебби, известная под ником @alifebetterorganized продемонстрировала, как легко удаляет пятна кофе со своего кремового матраса благодаря одному секретному ингредиенту.

Дебби регулярно публикует видеоролики с полезными советами и приемами по уборке, а ее последнее видео показало фанатам, как она легко удаляет стойкие пятна от кофе с помощью продукта, который уже есть у большинства людей. Она доказала, что пена для бритья имеет гораздо больше применений, чем просто удаление волос на теле.

видео дня

"Действительно ли крем для бритья удаляет пятна? Давайте попробуем его на моем матрасе, испачканном кофе", - начала видео она.

Она распылила толстый слой по всему матрасу и втерла его в ткань. Затем она оставила его на два часа и вернулась с влажной тряпкой.

Женщина призналась, что была ошеломлена тем, что только что наткнулась на этот трюк, и поделилась, что он также работает с коврами, а также с постельным бельем и матрасами. Дебби далее уточнила, что матрасу потребовалось четыре часа, чтобы полностью высохнуть, поскольку он был насквозь мокрым.

Дебби также объяснила, что это должна быть пена для бритья, а не гель для бритья, но заявила, что не имеет значения, какая марка используется.

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.