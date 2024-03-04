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Как помыть натяжной потолок на кухне от жира: легкий, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
4 марта 2024, 17:53
Если вы ищете средство для мытья натяжных потолков и не можете определиться с выбором, можете почистить поверхность при помощи обычной белизны.
Потолок
Чем мыть натяжной потолок на кухне для лучшего эффекта / Скриншот YouTube

Натяжные потолки стали модным явлением, их устанавливают во многих домах. Как в комнатах, так и на кухнях. Не секрет, что покрытие быстро загрязняется, а со временем может становиться желтого или даже коричневого цвета. И тогда возникает вопрос, как легко помыть натяжной потолок, на который мы попробуем вам ответить.

Чем отмыть натяжной потолок на кухне от копоти

Выберите правильное средство для мытья потолка

Чтобы не терять время, нужно сразу использовать для мытья потолка средства на основе хлора. Это может быть как простая белизна, так и популярный Доместос. Также можно применять белизну в форме геля.

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Потрите натяжной потолок губкой

Средство нужно нанести на губку и можно протирать потолок. Круговыми или другими движениями, как вам удобно. Сразу можно будет заметить, что как светлый, так и темный налет хорошо отмывается. Таким средством можно мыть и плитку.

После того, как почистите натяжной потолок, сможете заметить, что он снова заблестел. К тому же не нужно тратиться на дорогие средства, которые далеко не всегда эффективны.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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